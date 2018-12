Cea mai gustoasă reţetă de caltaboş. Greşeala pe care multe gospodine o fac

Caltaboş rețetă

Caltabosul este o specialitate preparata din maruntaie de porc.

Spre deosebire de lebar, caltabosul contine si diferite maruntaie si orez, iar retetele difera de la o regiune a tarii la alta. Secretul pentru un gust deosebit este dat de alegerea condimentelor si de echilibrul dintre organele de porc si grasimea pe care o contine.

Iata care sunt ingredientele necesare: 2,5 kilograme maruntaie de porc (ficat, rinichi, splina, inima) 250 grame carne grasa de porc 700 grame ceapa alba 1 cana mare de orez 4 foi de dafin 1 capatana de usturoi curatata 1 lingura rasa nucsoara macinata 1 lingura rasa boabe de ienibahar macinat 100 grame untura de porc mate de porc bine spalate sare piper negru macinat 1 lingura piper boabe.

Modul de preparare al caltaboşului

1. Pentru inceput, trebuie spalate foarte bine toate maruntaiele, cu multa apa rece.

2. Se pune la fiert o oala mare in care se adauga foile de dafin, 2-3 linguri de sare, cateii de usturoi si o lingura de boabe de piper. Apoi se pun la fiert organele de porc si carnea, taiate toate in bucati mari. Trebuie fierte la foc mic.

3. Dupa ce au fiert pana cand s-au patruns bine, organele trebuie scoase din oala si lasate la racit. Zeama se pastreaza insa la cald.

4. Orezul trebuie spalat in apa rece si rumenit in doua linguri de untura, pana devine sticlos. Apoi se stinge cu doua cani si jumatate din zeama in care a fiert carnea. Se da in clocot orezul, apoi se face focul mic si se mai lasa sa fiarba 10 minute, acoperit cu un capac. La final se lasa sa se raceasca complet.

5. Ceapa se toaca marunt si se rumeneste in restul de untura.

6. Carnea si maruntaiele de porc fierte se dau prin masina de tocat.

7. Carnea astfel tocata se pune intr-un castron foarte adanc si se amesteca bine cu ceapa. Se adauga piperul macinat, ienibaharul si nucsoara. Se framanta bine cu mana si se adauga orezul fiert, apoi se condimenteaza cu sare dupa gust.

8. Se umplu matele cu aceasta compozitie, se leaga la capat si se pun la fiert in apa in care au fiert organele, la foc foarte mic, timp de 10 minute, scrie bzi.ro.

9. Dupa ce au fiert, caltabosii se scot din apa si se lasa la scurs, apoi se pun la rece sau se afuma pentru a se pastra bine.