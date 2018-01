Călin Popescu Tăriceanu, îndoliat: "Astăzi a murit prietenul şi colaboratorul meu de la Senat"

Redăm, în continuare, mesajul integral al lui Tăriceanu:

"Azi dimineata in zori s-a stins din viata colegul meu de liceu, colaboratorul meu de la Senat si prietenul meu Andrei Alexandru. Era un om puternic, cu convingeri solide asa cum putini oameni mai intalnesti azi.

Dar din pacate pentru el si pentru cei apropiati lui nu a reusit sa invinga in aceasta lupta pentru viata, poate cea mai importanta, in pofida faptului ca era o fire optimista.

A studiat matematica dar s-a dedicat jurnalismului si comunicarii dupa 1990. A lucrat la cotidianul Adevarul, iar ulterior a fost consilierul pe comunicare al fostului presedinte al Senatului Nicolae Vacaroiu. Dupa 2012, odata cu alegerea mea ca senator, drumurile noastre s-au reintalnit si am inceput o frumoasa colaborare. Stiam, pentru ca mi-a spus, ca avea calitatea de membru PSD si era permanent profund preocupat de evolutia partidului reprezentativ al stangii romanesti. Avea un respect nemarginit pentru fondatorul acestui partid, Ion Iliescu.

Si cu toate acestea, fara ca ideile noastre sa coincida, aveam rabdarea si curiozitatea sa ne ascultam. Deseori sa ne contrazicem, cu argumente logice sau politice. Dar avand mereu in minte un lucru elementar pe care-l accepti fie ca esti de stanga sau de dreapta: apararea drepturilor si libertatilor individului sta la baza oricarei societati democratice. Era animat de acest principiu la fel de mult ca si mine, lucru care m-a facut sa-l respect enorm si sa-i acord incredere. In ultimii 3 ani apropierea si colaborarea noastra, chiar daca avut suisuri si coborisuri, a fost una solida si fructuoasa. Colegii mei liberali se uitau deseori piezis stiindu-i evolutia politica anterioara, dar comportamentul si loialitatea lui au fost fara de cusur. Parerile si sprijinul lui m-au facut sa trec mai usor peste dificultatile care nu m-au ocolit in aceasta perioada. Aveam impreuna planuri de viitor si nu stiu cine-i va putea suplini lipsa. Viata este nedreapta prea adesea cu cei buni si cinstiti, pacat! Copiilor lui, la care tinea nespus de mult, familiei, le transmit sincere condoleante.

Fie ca bunul Dumnezeu sa-l aiba-n pace!", a scris Călin Popescu Tăriceanu.