Călin Popescu Tăriceanu, despre măsurile fiscale: Noile măsuri nu vor duce la reducerea salariilor

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a anunţat la Parlament, că noile măsuri fiscal-bugetare nu vor duce la o creştere a salariilor.

"Miercuri, în şedinţa de Guvern se va aproba pachetul de măsuri fiscale, vă repet, aceste măsuri nu vor duce la creşterea costurilor angajatorului cu salariile, nu vor duce la o reducere a salariilor", a spus Călin Popescu Tăriceanu.

"Am făcut o prezentare colegilor mei în legătură cu apropiatele măsuri preconizate a fi luate de către Guvern până miercuri, prin OUG, în ședința de guvern, pachetul de măsuri fiscale și celelalte care vor permite adoptarea bugetului pe anul 2018. Aceste măsuri nu vor duce nici la creșterea costurilor salariale ale angajatorului, nici la diminuarea salariului net, (...) vor avea anumite creșteri la salariul net. Se vor majora deducerile pentru cei cu venituri mici și acest lucru sigur că va favoriza o plajă largă, fie că este vorba de salariați, fie că este vorba de cei care desfășoară activități independente.(...) Deci, per ansamblu, cred că în pofida disputelor și a unor informații incorecte lansate în mediul public, măsurile care vor fi adoptate se înscriu în ceea ce am preconizat în programul de guvernare, și anume creșterea puterii de cumpărare a românilor, fără ca acest lucru să diminueze competitivitatea întreprinderilor și a economiei românești. Da. Ansamblul măsurilor care se vor face prin OUG și care sunt susținute de Coaliție și de Guvernul din care facem parte", a declarat Tăriceanu, marți, după ședința Biroului Politic Central al ALDE.

Întrebat dacă susține ca neplata contribuțiilor de către angajator să fie infracțiune, Tăriceanu a spus: "Da. Nu știu dacă va fi menționată (n.r. — în pachet) dar mie mi se pare normal ca această obligație (n.r. — plata contribuțiilor de către angajator) să fie îndeplinită întocmai și la timp, fără negociere. Plata acestor contribuții este o obligație, nu este facultativă".