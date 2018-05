Călin Popescu Tăriceanu, cerut la prezidențiale. Șeful ALDE nu exclude această variantă

Tinerii din ALDE îi cer lui Călin Popescu Tăriceanu să candideze la alegerile pentru Palatul Cotroceni de anul viitor. Nu este prima dată când se vorbește despre Tăriceanu ca despre un viitor prezidențiabil. Până acum, șeful Senatului nu a făcut o declarație clară despre intențiile sale. Așteaptă să discute și cu Liviu Dragnea, notează Realitatea TV.

"Vreau să vă transmit un mesaj, din partea noastră, a tinerilor: Vă solicităm domnule președinte, să nu ezitați în a vă asuma candidatura pentru anul viitor in functia de presedinte al Romaniei.", a spus Claudiu Catană, președinte TLDE.



Solicitarea tinerilor a fost susținută și de nume grele din partid.



"Orice partid care doreste sa joace un rol politic serios in Romania are intentia sa isi prezinte propriul candidat pentru prezidentiale. In mod evident, candidatul nostru potential este Calin Popescu Tariceanu, liderul partidului si locomotiva partidului", a spus Teodor Meleșcanu, ministrul MAE.



"Aceasta categorie se mobilizeaza foarte usor la turul doi de la prezidentiale, este categoria dvs, a tinerilor, care de multe ori nu prefera sa se implice in politica si nici sa voteze. Este obligatia mea, si a dvs, si a tuturor din sala ca aceasta categorie sa stabileasca in 2019 presedintele Romaniei: Calin Popescu Tăriceanu", Toma Petcu, fost ministru al Energiei.



Întrebat dacă va candida, liderul ALDE nici nu a confirmat, dar nici nu a negat.

"Cred ca va veni la un moment dat si momentul sa discutam cu parteneri din PSD despre prezidentiale", a spus Tăriceanu.



De partea cealaltă, social democrații își doresc ca prezidențiabilul să fie dat de partidul lor, însă nici PSD nu a anunțat încă un nume.