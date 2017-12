Cadouri memorabile ale parlamentarilor. Ce le-a adus Moșul în copilărie

Aleșii au fost și ei cândva copii. Iar Moș Crăciun nu îi ocolea. Așa am aflat de unde vine pasiunea lui Cătălin Rădulescu pentru mitraliere. Din copilărie, de la Moș Crăciun. Realitatea TV i-a întrebat pe politicieni care este cel mai frumos cadou pe care l-au primit de Crăciun.

”Tata ne facea toate placerile. Adica daca spuneam 'trenulet', nu mai spun 'mitraliera', ca sa zic asa. Am primit foarte multe mitraliere, pe culori. Pe vremea lui Ceausescu veneau din China si ne aduceau trenuri, masini cu girofar, mitraliere cu lumini ca sa ne impuscam pe acolo, copiii", a povestit deputatul PSD Cătălin Rădulescu.

”Am primit odata un bat impletit din patru nuiele, de la parinti. Nu l-au folosit decat o data, dar am simtit lovitura. Am facut o nazbatie destul de mare - am spart geamurile la vecini. Ne-am jucat cu bulgari de zapada”, a mărturisit social-democratul Ioan Roman.

”Mi-aduc aminte si acum de un cadou primit in copilarie pe care l-am folosit ani la randul. Era un joc de hockey de masa”, spune deputatul USR Cristian Seidler.

"Un trenulet electric. La inceputul anilor '80 era ceva fantastic. Era mic, avea trei vagoane si o locomotiva si m-a fascinat mult", a povestit Georgian Pop.