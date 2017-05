Cadouri de Ziua Copilului – 7 Idei de cadouri de la eMAG cu care il poti bucura nespus pe cei mici

Cadouri de Ziua Copilului – eMAG are o serie de reduceri pentru multe cadouri ce pot fi oferite celor mici tocmai de sarbatoarea lor.

Cadouri de Ziua Copilului – Promotia completa de la eMAG cu cadouri la preturi reduse poate fi consultata AICI.

Trebuie sa pregatiti cadouri de Ziua Copilului pentru cei mici, din timp. Daca inca nu aveti niciun plan, va ajutam cu cateva sugestii foarte interesante si care include reduceri mari de la eMAG.

In continuare am selectat cateva idei de Cadouri de Ziua Copilului din promotia disponibila la eMAG. Atentie, stocurile se epuizeaza rapid deoarece preturile sunt mult scazute, asa ca ati face bine sa va grabiti in alegerea cadoului.

Cadouri de Ziua Copilului – Jocuri si jucarii de interior

Dintre propunerile si ideile celor de la eMAG de cadouri de Ziua Copilului, noi va prezentam fiecare categorie in parte, cateva preturi pentru anumite articole specifice, dar si alte informatii foarte utile.

In primul rand, jucariile sunt cele mai potrivite cadouri de Ziua Copilului, asa ca am inceput si noi cu aceasta categorie. Reducerile pentru jucariile de bebelus ajung la 40-50% si multe dintre seturile disponibile sunt deja epuizate. Consultati ofertele AICI.

Pentru cei mai mari, aveti disponibile seturi de constructive si blocuri la preturi rezonabile si diversificate, in functie de marimea pachetului ales. Ofertele le gasiti AICI.

Daca vreti sa oferiti Cadouri de Ziua Copilului care sa stimuleze creierul si sa ajute la dezvoltarea persoanala, dar in acelasi timp sa fie si distractive, va recomandam cu multa caldura jocurile de tip puzzle. Alegeti dintr-o mare diversitate de astfel de jocuri AICI.

Cadouri de Ziua Copilului – Jucarii de exterior

Toata lumea se plange ca in ziua de astazi cei mici stau mult prea mult timp in casa, in interior, si se joaca cu gadgeturile pe care le au la indemana, asa ca un cadou de Ziua Copilului foarte istet ar fi o jucarie care sa il atraga pe copil afara.

Noi va recomandam, in functie de varsta, pentru cei mai mici, vehicule cu care sa se plimbe, de tip motocicleta pentru copii sau masinute ride-on sau masinute electrice. Preturile pentru astfel de vehicule de jucarie nu sunt atat de mari precum v-ati imagina. Ofertele le gasiti AICI.

O alta categorie foarte draguta de cadouri o constituie casutele pentru copii, spatii speciale de joaca ce ii atrag pe cei mici si astfel vor petrece mai mult timp afara, in curtea casei sau la locul de joaca. Preturile au reduceri de peste 50% in multe cazuri pentru aceste casute de joaca. Ofertele le gasiti AICI.

Una dintre cele mai tari idei de cadouri de Ziua Copilului este achizitionarea unei piscine gonflabile pentru copii, deoarece se apropie sezonul cald iar cei mici iubesc apa. Pretul unei astfel de piscine nu este deloc ridicat, mai ales dupa dicounturile de 35% aplicate de eMAG. Gasiti modele ce costa mult sub 100 de lei. Ofertele le puteti consulta AICI.

Cadouri de Ziua Copilului – Articole de sport

Una dintre cele mai puternice amintiri pe care le are orice adult legat de copilarie este achizitionarea primei biciclete. Nu exista cadou mai important decat o bicicleta, iar ofertele in ziua de azi sunt multiple. La eMAG exista biciclete disponibile pentru toate categoriile de varsta, iar preturile au de Ziua Copilului mari discounturi. Ofertele pot fi gasite AICI.

Rolele sunt si ele foarte la moda in ziua de astazi printre cei mici care sunt ceva mai curajosi. O pereche de role costa in jurul sumei de 100 de lei si multe dintre pachetele complete include genunchere, casca de protective sau cotiere. Ofertelele le gasiti AICI.

Un alt articol sportive cu care orice copil se mandreste este ceasul. Ceasurile colorate, rezistente la apa si la socuri, cu aspect sport, sunt cele mai apreciate de cei mici. In general, cei mici vor aprecia afisajul electronic si aveti o multime de astfel de modele din care sa alegeti AICI.

Cadouri de Ziua Copilului – Carti si rechizite

Latura educationala este foarte importanta si trebuie facuta cat mai pe gustul celor mici. Tocmai din acest motiv va recomandam sa oferiti drept cadouri de Ziua Copilului si carti. Cele mai populare printre cei mici pot fi enciclopediile si atlasele care le furnizeaza o multie de informatii pe care nu le afla nici la scoala dar nici de pe internet. Rasfoiti ofertele AICI.

Cadouri de Ziua Copilului – Gadget-uri

Telefoanele mobile, tabletele dar si ceasurile inteligente, laptopurile, playerele sau boxele portabile nu mai sunt necunoscute pentru copiii din aceste zile. Nu trebuie nici sa ne temem de faptul ca cei mici le folosesc si nici sa le interzicem folosirea acestora, ci doar trebuie ghidati si educati spre a nu face excese. Ofertele pentru aceste gadget-uri de la eMAG, special destinate pentru cei mici, pot fi gasite AICI.

Cadouri de Ziua Copilului – Gaming

Jocurile copilariei s-au mutat acum cu ajutorul tehnologiei in consolele de gaming. Daca veti achizitiona o asemenea consola de gaming, precum Sony Playstation 4 sau XBOX One, va garantam ca si dumneavoastra o sa va indragostit de jocuri, nu doar copilul. Preturile au mari reduceri si le gasiti AICI.

Cadouri de Ziua Copilului – Camera adolescentului

Un cadou ceva mai serios ar putea fi un birou sau mobila pentru camera unui tanar adolescent, in definitiv inca un copil care isi asteapta cadoul de ziua sa. Preturile de la eMAG sunt foarte avantajoase si puteti sa faceti o surpriza care va fi cu siguranta apreciata. Ofertele de mobilier pot fi gasite AICI.