Cadouri de Moș Nicolae pe care să le faci iubitei

Exoticul Euphoria este un parfum floral-fructat, cu o aroma imbatatoare, orientala, plina de fructe exotice, flori de orhidee neagra, violete, avand o semnatura cremoasa. Note de varf: tonuri verzi, curmal japonez, rodie; Note de mijloc: lotus, orhidee; Note de baza: mosc, tonuri de crema, cihlimbar, violeta, mahon.

Elizabeth Arden 5th Avenue New York, un parfum inspirat de stilul sofisticat si energia din Manhattan, special creat pentru femeile elegante. Note de varf: mar, bergamota, piersica; Note de mijloc: pruna, bujor, iasomie, coacaze negre; Note de baza: mosc, tonka, chihlimbar, lemn de santal, vanilie.

Guess By Guess, introdus pe piata parfumurilor in anul 2005, este un parfum floral-fructat pentru femei a carui compozitie poarta semnatura maestrului parfumier Maurice Roucel. Fierbinte, proaspat si sexy, acest parfum va va aseza in centrul atentiei de fiecare data cand il veti purta, reusind sa sublinieze intr-un mod unic feminitatea purtatoarei. Guess este un parfum dedicat femeilor romantice care adora sa se simta indragostite.

Set Vera Verona

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din otel inoxidabil;

Se inchide cu clips.

Set Gino Milano

Ceas de dama cu mecansim quartz si display analaog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din otel inoxidabil;

Se inchide cu clips.

Set Gino Milano

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din piele;

Se inchide cu catarama.

FOSSIL

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din otel inoxidabil si acetat;

Se inchide cu clips;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 36;

Grosime carcasa (mm): 9;

Lungime bratara (mm): 190 +/- 5;

BARREL

Ceas de dama, multifunctional cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din otel inoxidabil;

Se inchide cu clips;

Geam: mineral;

Dimensiune carcasa (mm): 34 x 11;

Latime bratara (mm): 18;

Lungime bratara (mm): 180;

