Câștigătorul Eurovision 2018. Blonda din trupa The Humans, refuzată de Smiley

Câștigătorul Eurovision 2018. “The Humans”, trupa înfiinţată acum un an, în februarie, a produs marea surpriză în finala naţională Eurovision, care a avut loc duminică seara (25 februarie), la Sala Polivalentă din Bucureşti.

Câștigătorul Eurovision 2018. Cristina Caramarcu (33 de ani), Adrian Tetrade, Alin Neagoe, Alexandru Cismaru, Adrian Tănasă şi Alex Matei au cucerit publicul cu piesa “Goodbye”, reuşind să adune 3.277 de voturi, devansându-i la mustaţă pe Alexia şi Matei (3.114 voturi) şi pe Feli (2.862). „E o bucurie, o certitudine, acum, la aniversarea unui an de când am format această trupă. Mulţumim pentru vot şi pentru încredere. Am avut încredere în noi, pentru că într-un an de zile am făcut o mulţime de lucruri frumoase”, au declarat, la finalul show-ului, membrii trupei „The Humans”. Pentru Cristina Caramarcu, reuşita de la Eurovision este şi o revanşă, căci ea s-a mai duelat cu Feli şi la “Vocea României” (PRO TV), în 2012, an în care amândouă căutau gloria şi notorietatea.