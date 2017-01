Ca la noi, la nimeni. Prefectul de Giurgiu: "Am auzit din presă că ministrul vrea să mă demită"

Prefectul județului Giurgiu, Zorinel Niculcea, afirmă că a aflat din presă că ministrul de Interne, Carmen Dan, vrea să ceară demiterea sa din funcție pentru că nu a răspuns la telefon în noaptea în care a fost instalat codul portocaliu de zăpadă și viscol în județ, precizând că nu a primit o informare oficială în acest sens, scrie Agerpres.

''Am auzit și eu că ministrul de Interne ar solicita demiterea mea, dar nu am primit nicio informare oficială fiind și weekend. A fost o confuzie.

În noaptea în care a intrat în vigoare codul portocaliu de zăpadă și viscol la Giurgiu, ministrul de Interne m-a sunat la orele 2,00 pe numărul vechi, un telefon personal pe care nu îl aveam la mine pentru că nu prea îl folosesc, se descarcă repede. Dar am văzut apelurile și după orele 2,30 am luat legătura cu ministrul de Interne pe telefonul de serviciu, telefonul guvernamental. Se poate verifica acest lucru și am discutat de cinci-șase ori până dimineață'', a declarat, pentru AGERPRES, prefectul de Giurgiu.

El a mai spus că nu a primit nicio informare oficială și a refuzat să se pronunțe pe o decizie care ar putea fi luată de ministrul Carmen Dan.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat sâmbătă că îi va cere premierului Sorin Grindeanu să dispună "încetarea exercitării funcției" în cazul prefectului de Giurgiu deoarece în urmă cu două zile a încercat timp de trei ore să ia legătura cu acesta și nu a reușit.

"Această situație a fost un test pentru toată lumea, pentru toți cei care au avut competențe în gestionare. Și vă dau un exemplu: acum două nopți l-am căutat vreo trei ore pe prefectul de la Giurgiu. O să-l rog pe domnul prim ministru să dispună încetarea exercitării pentru prefectul de la Giurgiu pentru că este nepermis, în situațiile în care ai pe teritoriul județului și vamă, să fii de negăsit", a spus Carmen Dan la finalul ședinței ce a avut loc la Ministerul Transporturilor.