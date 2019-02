Ca la marile echipe! FCSB i-a făcut lui Cristea clip de prezentare!

Iulian Cristea

FCSB l-a transferat în această în ultima zi a perioadei de mercato pe Iulian Cristea.

Fundașul fusese deja acontat de roș-albaștri, în luna ianuarie, când intrase în ultimele șase luni de contract.

Roș-albaștrii au realizat un videoclip de prezentare pentru fundașul luat de la Gaz Metan, cu imagini surprinse la antrenament la sală și pe teren.

Ajuns sub comanda lui Teja, Cristea a declarat că FCSB este clubul pe care l-a iubit dintotdeauna și visa de mic să ajungă la roș-albaștri.

„Faptul că am venit încă de acum mă bucură nespus. Am visat de mic să ajung la această echipă, pe care am iubit-o dintotdeauna! Sper să mă integrez cât mai bine și mai repede în colectiv, să am evoluții bune și să-mi ajut colegii în îndeplinirea obiectivelor”, a declarat Cristea pentru fcsb.ro

Iulian Cristea este un fundaș născut pe 17 iulie 1994, la Mediaș și este un produs 100% al clubului CS Gaz Metan Mediaș. Acesta a evoluat, de-a lungul carierei, în 106 de partide și a înscris 6 goluri în toate competițiile.

Vezi pe realitateasportiva.net videoclipul de prezentare al lui Iulian Cristea!