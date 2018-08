970 de pensionari s-au înscris deja pentru vacanța în Grecia! Luni urmează "bătălia finală"

Este ”mama pomenii electorale”: după ce a anunțat vouchere pentru biciclete, mașini și aspiratoare, subvenții pentru ochelari, WI-FI gratuit și cadouri financiare pentru pensionari, Primăria condusă de Gabriela Firea îi trimite acum pe 1.000 de pensionari într-o excursie gratuită în Grecia. Deja s-au înscris 970 de seniori, iar luni urmează "bulucul" pentru restul de 30 de posturi.

Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti informeaza vineri seara ca s-au inscris deja 970 de seniori, pâna in prezent fiind validate 250 de dosare (din 970).

"Reamintim ca in cadrul proiectului sunt disponibile 1000 de locuri. Analiza dosarelor persoanelor inscrise pana in prezent urmeaza a fi reluata luni, 6 august, incepand cu ora 10.00, la Biroul provizoriu de Relații cu Publicul al Centrului pentru Seniori, in ordinea inscrierilor", anunță centrul din subordinea Primăriei generale.

Tot incepand de luni, 6 august, ora 10.00, la Biroul provizoriu de Relații cu Publicul al Centrului pentru Seniori vor fi reluate inscrierile in proiect, incepand cu numarul 971, in limita locurilor disponibile.

"Facem precizarea ca persoanele interesate se vor putea inscrie pe liste si dupa numarul 1000, insa ocuparea unui loc in tabara depinde de respectarea criteriilor de eligibilitate", mai spun oficialii Centrului pentru Seniori.

Potrivit acestora, au fost preluate si dosare carora le-a lipsit adeverinta medicala sau asigurarea de calatorie, acestea avand obligatia de a le depune ulterior, in termen de trei zile lucratoare de la data depunerii dosarului, la sediul Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucuresti din Bdul. Basarabia nr. 37 – 39, intrarea D-113, in intervalul orar 10.00 – 16.00.