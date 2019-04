Câți bani "produci" pentru Facebook? Cifrele îți arată de unde vin miliardele lui Zuckerberg!

Facebook e cea mai mare rețea socială din lume. A fost fondata în 2004 și până acum a ajuns să controleze trei produse importante: rețeaua socială Facebook, aplicația de chat Messenger și aplicația de mesagerie WhatsApp. Cele din urmă au peste un miliard de utilizatori fiecare și, ei bine, afișează sau vor afișa reclame în viitor. Astfel că sigur te întrebi: cât câștigă Facebook?

Când a fost audiat în Congresul american, Mark Zuckerberg le-a explicat parlamentarilor americani cum face bani compania sa. Facebook se bazează pe reclame și cu siguranță le-ai văzut peste tot. Nu poți da un scroll că deja vezi două reclame.

Te uiți la un video, ai o reclamă. Pui un story, te uiți la ce fac ceilalți, sigur vezi și-o reclamă. De la companii mari la diverși oameni care vor să-și crească paginile, toată lumea bagă bani în Facebook. Și sunt o grămadă de bani.

Cât câștigă Facebook pe seama ta, utilizatorul rețelei sociale?

Pentru Facebook chiar tu ești produsul și la fiecare utilizator compania câștigă 35 de dolari. Spre comparație, Netflix, unde trebuie să plătești un abonament, câștigă 30 de dolari per utilizator și are puțin sub 200 de milioane de useri.

În ceea ce privește Facebook, rețeaua socială a avut venituri de 55,8 miliarde de dolari în 2018 și cu un profit net de 22,1 miliarde de dolari.

Ca să pui în context, 98,5% din acești bani au venit din vânzarea de reclamă pe toate platformele pe care compania lui Zuckerberg le deține. Restul de 1,5% sunt din plăți și comisioane.

Veniturile împărțite pe regiune arată cam așa: 43% SUA, 24% Europa, 21% Asia-Pacific, restul lumii 9% și Canada 3%. Asta înseamnă că Europa e foarte importantă pentru companie, tocmai de aceea se chinuie să aibă relații bune cu politicienii de aici. Asta ne arată și că Asia, pe cât de mare e, încă e foarte săracă.

