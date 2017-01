Câți bani a primit DNA de la Guvernul PSD-ALDE în bugetul pe 2017

Guvernul PSD - ALDE, condus de Sorin Grindeanu, a alocat suma de 165,2 milioane lei pentru Direcția Națională Anticorupție (DNA) în bugetul pe 2017, în creștere cu 38% față de execuția pe 2016.

Guvernul PSD - ALDE, condus de Sorin Grindeanu, a alocat suma de 165,2 milioane lei pentru Direcția Națională Anticorupție (DNA) în bugetul pe 2017, în creștere cu 38% față de bugetul din 2016, potrivit proiectului publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe.

În urmă cu o săptămână, procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat că la nivelul instituției a fost întocmită o propunere de buget pentru anul în curs în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro.

"Am întocmit o propunere pentru buget. Să sperăm că el va fi adoptat în aceeași variantă pe care noi am propus-o. Este o sumă între 35 de milioane-40 de milioane de euro, în condițiile în care la nivelul DNA, anul trecut, am instituit măsuri asigurătorii de 640 milioane euro, bani care, la finalul dosarelor, ar trebui să intre în bugetul de stat. (...) Sper să nu avem surprize atunci când se va discuta bugetul DNA. Noi această propunere am înaintat-o și așteptăm un răspuns", a afirmat Kovesi la Radio România Actualități.

Ea a explicat că 80% din acest buget propus este grevat de drepturile salariale și de cheltuieli de personal.

Ministerul Public, în cadrul căruia își desfășoară activitatea DNA, are un buget de 1,03 miliarde lei, cu 18,5 procente peste execuția de anul trecut.

Propunerile bugetare ale Ministerului Public pentru anul 2017 vizeaza și 2 proiecte cu finantare nerambursabila de tip grant derulate de DNA. Este vorba de proiectul 9815 – OLAF 2016 D1 028 /"Imbunatatirea capacitatii operationale si

tehnice a DNA - 353 mii lei și proiectul – OLAF 2016 D1 074 / "Suport pentru consolidarea capacitatii investigative a DNA – 3,979 mil. lei.

Pentru achizitia de echipamente si dotări necesare desfășurării activității specifice, achizitionarea de autoturisme, tehnica de calcul echipamente specifice DNA va primi 3,6 mil. lei.

S-au acordat, de asemenea, bani pentru începerea executiei unor lucrari de reparatii capitale la sediile teritoriale ale DNA de la Pitesti si Constanta- 3,7 mil. lei.