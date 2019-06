Câți bani a pierdut Dinamo după demiterea lui Mircea Rednic!

Mircea Rednic a fost demis în mod neașteptat de la Dinamo, într-un moment în care pregătea strategia pentru sezonul următor. Locul 9 în Liga 1, cea mai slabă clasare din istoria clubului, a fost motivul principal al despărțirii de antrenor.

Rednic îl acuză pe Ionuț Negoiță că nu i-a trasat obiective clare pentru play-out și că nu a existat un dialog cu finanțatorul.

‘Puriul’ a venit la Dinamo pe 15 octombrie 2018 și a restructurat drastic lotul, aducând mai bine de 10 jucători liberi de contract.

„Lucrurile au venit din partea conducerii. Am mers să vorbesc despre program, despre jucători, despre lot şi am fost anunţat de Bogdan (n.a. – Bălănescu, directorul general al clubului) că domnul Ionuţ Negoiţă este nemulţumit că am terminat pe locul 9 şi că a decis să nu mai colaborăm.

Nu erau semne, văd că acum a apărut o clauză în contract de play-off. Nimeni nu a vorbit de play-off în afară de mine şi mulţi mi-au zis că cu lotul ăsta nu am nicio şansă. Credeţi că eu nu ştiam ce lot am, în ce mă bag? De ce nu m-au dat afară atunci, când nu m-am calificat în play-off? Nu m-au dat pentru că le-a fost teamă. Cu lotul care era atunci, ne băteam la retrogradare."