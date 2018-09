C. Rădulescu, nervos pe protestatari: Dacă PSD câștigă iar alegerile, ne mai țin patru ani în stres?

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu susține că partidul său se află sub presiunea protestelor din ianuarie 2017. Atunci când social-democrații erau în opoziţie nu au organizat astfel de demonstrații, adaugă el.

Rădulescu precizează că PSD nu e lăsat să guverneze de cei care manifestează deseori în Piața Victoriei.

"Când alţii vor fi mai buni ca noi, care vor să facă întotdeauna mitinguri, să iasă în stradă, ceea ce iarăşi e o mizerie, trebuie să arate poporului că sunt mai buni ca noi, să meargă la vot. Nu se supără nimeni, am stat şi noi în opoziţie atâţia ani de zile, noi nu am făcut mitinguri când am fost în opoziţie. Noi suntem în presiune de mitinguri, din ianuarie 2017 şi până acum, într-o presiune permanentă. Vi se pare normal că în momentul în care tu guvernezi, se dă votul popular cu atâtea voturi, să nu fi lăsat să guvernezi?", a spus Rădulescu, la Parlament, citat de agerpres.ro.

Întrebat dacă mitingul nu reprezintă tot o voce a poporului, Rădulescu a răspuns: ''Dar nu e normal ca vocea poporului să convingă poporul că-s mai buni ca noi şi să meargă la vot? I-a împiedicat cineva să meargă la vot? Să se ducă la vot peste un an de zile şi peste doi ani de zile".

"Iarăşi peste un an de zile, dacă vom câştiga noi alegerile, iarăşi o să ne ţină patru ani în stres?", a mai spus Rădulescu.