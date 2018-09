Burt Reynolds: marea lui dragoste, o actriţă superbă. N-a fost însurat cu ea

Burt Reynolds, legendarul actor care s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, recunoștea în urmă cu trei ani că este încă îndrăgostit de Sally Field.

Cei doi actori au format un cuplu îndrăgit la Hollywood timp de cinci ani. În perioada în care au fost iubiţi, sfârşitul anilor`70, începutul anilor`80, au jucat împreună în câteva filme, printre care „Smokey and the Bandit”, „Smokey and the Bandit II”, „The End” şi „Hooper”. Nu au ajuns la altar, iar despărțirea a fost atât de dureroasă încât nu şi-au mai vorbit timp de două decenii.

