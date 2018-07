Bursucu a devenit tătic. Colegul lui Teo, în extaz

Bursucu, pe numele din buletin Adrian Cristea, a devenit astăzi tătic pentru prima dată. Logodnica lui, Andreea, a născut, iar emoțiile au atins cote maxime în sala de nașteri și, ulterior, în salonul în care este internată proaspăta mămică.

Andreea, logodnica prezentatorului, a născut natural o fetiță perfect sănătoasă. Mica prințesă a cuplului a obținut nota 10 din partea medicilor. Ea cântareste 3,150 kg, potrivit wowbiz.ro.

“Sunt foarte fericit, sunt inca in stare de soc, abia pot sa vorbesc, e bucurie greu de descris… Au fost 20 de minute, de la momentul in care am ajuns cu Andreea la receptia spitalului si pana la momentul in care a venit pe lume fetita noastra. Abia astept sa o tin in brate, sa schimb scutece, sa ii fac baita!”, a spus vizibil emoționat Bursucu.