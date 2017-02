Bursa zvonurilor: Cine are cele mai mari șanse să fie propus ministru al Justiției

Rectorul Universității "Al.I.Cuza din Iași", prof. univ.dr. Tudorel Toader, ar putea fi propus pentru funcția de ministru al Justiției în Guvernul Grindeanu, au declarat surse din anturajul acestuia.

Potrivit acelorași surse, Tudorel Toader ar putea veni miercuri la București pentru a discuta despre propunerea primită din partea premierului Sorin Grindeanu, scrie Agerpres.

Tudorel Toader a fost timp de 10 ani judecător al Curții Constituționale din România până în 11 februarie 2016 când a fost ales prin vot rector al Universității "Al. I. Cuza". Din 2003 Tudorel Toader este profesor al Universității la Facultatea de Drept unde din 2004 până la preluarea mandatului de rector a fost decan.

Tudorel Toader este și membru al Comisiei de la Veneția și nu face parte din niciun partid politic.

Acesta nu a putut fi contactat pentru a confirma sau infirma informația.

Premierul Sorin Grindeanu a declarat luni că a avut discuții cu mai multe persoane politice și apolitice, printre care Dana Gârbovan, președintele UNJR, cu privire la nominalizarea unui candidat pentru portofoliul Justiției, urmând ca dialogul pe această temă să continue și marți, pentru ca miercuri să prezinte varianta sa de ministru.

"Am avut discuții și înainte de a merge la Bruxelles, am avut și astăzi (luni — n.r.) cu oameni, fie că sunt eligibili în a ocupa această funcție, fie că sunt foarte buni profesioniști în acest domeniu. Și m-a interesat, dincolo de persoană, dar și asta e foarte importantă, să văd cum văd acești specialiști, politici, lucrurile legate de justiție. Să știți că am văzut foarte mult profesionalism în aceste zile. Noi, până miercuri, avem și coaliția, și Comitet Executiv Național la PSD, o să venim cu o propunere. (...) O să mai văd și mâine, o să mă consult și cu colegii mei și o să vin și cu această propunere", a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3, întrebat dacă și-a clarificat opțiunea privind propunerea pentru ministerul Justiției.