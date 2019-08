Bunea Stancu, eliberat după 2 luni de închisoare, din pedeapsa de 3 ani și 8 luni

Bunea Stancu s-a întors deja acasă! Baronul de Brăila a fost eliberat condiționat după 2 luni petrecute dincolo de gratii, în urma unei pedepse de 3 ani și 8 luni de închisoare, scrie Realitateadebraila.net.

Fostul presedinte al Consiliului Judetean Braila, Gheorghe Bunea Stancu, a fost eliberat conditionat din Penitenciarul Focsani, unde executa o pedeapsa de 3 ani si 8 luni pentru conflict de interese. A stat după gratii doar două luni.

Motivul?Fostului baron de Brăila i s-au aplicat prevederile Codului Penal referitoare la contopirea pedepselor pentru infractiuni concurente, tinand cont ca infractiunea pentru care a primit pedeapsa de 3 ani si 8 luni a fost savarsita inainte de condamnare definitiva in dosarul „Mita la PSD”, care l-a trimis pentru 3 ani in inchisoare, din care a ispasit 1 an si 4 luni.

La data de 17 iulie Judecătoria Galați – ”Admite propunerea Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Galați. În temeiul art. 59 şi art. 60 din Codul Penal din 1969 cu aplicare art. 5 din Noul Cod Penal dispune liberarea condiţionată a persoanei-condamnate GHEORGHE- BUNEA STANCU din executarea pedepsei de 3 ani şi 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 35/2019 a Tribunalului Vrancea în baza căreia s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 50/2019. Atrage atenţia persoanei-condamnate GHEORGHE- BUNEA STANCU asupra dispoziţiilor art. 61 din Codul Penal din 1969 privind revocarea liberării condiţionate. În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 17.07.2019, orele 11,36”.

Apelul formulat de DNA a fost RESPINS de Tribunalul Galați, care a decis ca Gh. Bunea Stancu să fie eliberat condiționat

” Tip solutie: Respins

Solutia pe scurt: În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b) Cod procedură penală, respinge ca nefondată contestația formulată de Ministerul Public- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție Direcția Națională Anticorupție Serviciul Teritorial Galați împotriva sentinței penale nr. 1135/17.07.2019 a Judecătoriei Galați în dosarul 13419/233/2019 privindu-l pe condamnatul Gheorghe Bunea Stancu. În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, azi, 22.08.2019.

Document: Hotarâre 141/2019 22.08.2019”.

Stancu se întoarce acasă, după ce a primit condamnare într-un alt dosar de corupţie. Tribunalul Vrancea a dat sentinţa în dosarul care îi are ca inculpaţi pe Gheorghe Bunea Stancu şi Rusu Alina Daniela. Stancu a primit 3 ani și 8 luni de închisoare pentru conflict de interese şi a fost achitat pentru abuz în serviciu. În schimb, faţă de inculpata Rusu Alina s-a dispus achitarea.