Bugetul pe 2019, avizat după o şedinţă maraton până la 3.30 dimineaţa

Bugetul pe 2019, avizat pozitiv, după o ședință maraton a comisiei de buget-finanțe, care s-a lungit până la 3 și jumătate dimineața. Asta și pentru că ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a ajuns la Parlamant abia la 2.00, când s-a înors de la Bruxelles. Lucrurile nu au mers exact cum și-a dorit Liviu Dragnea, șeful PSD.

"Amendamentul Vitamina D", propus de el la bugetul SRI, nu a trecut. Parlamentarii au votat ca bugetul Serviciului să fie diminuat doar cu 150 de milioane de lei, nu cu 445 de milioane, cum îşi dorea Dragnea. Bani, însă, s-au găsit și pentru vitamina D. Vor fi luați de la Finanțe. A spus-o chiar ministrul Eugen Teodorovici.

Potrivit Realitatea TV, din bugetul Serviciului Român de Informații au fost tăiate nu mai puțin de 150 de milioane de lei. SIE a scăpat cu bugetul netăiat, după ședința nocturnă a comisiilor de Buget-Finanțe, dar SPP a pierdut 50 de milioane de lei din buget. Decizia finală se va lua în plen.

Suma cerută de liderul PSD din bugetul SRI este mult mai mare decât cea care a fost aprobată marți seara, aproape de miezul nopții.

Comisiile de buget-finanţe au respins, marți seară, amendamentul PSD pentru diminuarea bugetului SRI cu 295 milioane de lei pentru a finanţa un program pentru asigurarea cu vitamina D.

"E o acțiune cu un scop bine definit, scopul este slăbirea României. SRI se ocupă și de contraspionaj, umblând la protecția impotriva spionilor care sunt la doi pasi de noi, România este expusă tuturor amenințărilor care sunt în lumea civilizată. E un atac la adresa țării noastre", a declarat, în exclusivitate epntru Realitatea TV, Costin Georgescu, fost director SRI.

Membrii Comisiei parlamentare au aprobat amendamentul care vizează diminuarea bugetului SRI cu 150.000 mii lei.

Reprezentantul SRI, generalul Viorel Voinescu, a transmis că bugetul, în urma scăderilor, este nesustenabil.

„Situaţia a luat o turnură gravă. Este pentru prima oară când e un buget total nesustenabil. Din păcate, cu cifrele actuale SRI nu are nicio soluţie. Am prezentat aseară cum era în prima faza bugetul instituţiei. Toate ca urmare a modificării legislative produse în 2018. Este o percepţie eronată, generalizată în spaţiul public. În acest moment, o scădere cu 445 milioane înseamnă blocajul efectiv al activităţii Serviciului. Înseamnă că nu vom avea fondurile necesare plăţii salariilor pe 4 luni, nu vom aveam pentru 3 luni plăţile facturilor, înseamnă blocarea proiectelor. Pe 15.04 avem un obietiv care trebuie pus în funcţiune, pentru care trebuia să plătim... Ne întrebăm cum trebuie să procedăm. Securitatea cetăţeanului este un element esenţial şi multe lucruri care ni se par normale vor fi puse în pericol de constrângerile bugetare. Nu ne putem face reclamă şi nu putem pune succesele pe masă, fără SRI Româna ar arăta altfel astăzi. Vă invit să faceţi o analiză şi să decideţi care sunt zonele Serviciului care nu ar trebui bugetate. Ce domenii nu ar mai trebui investigate? Ţara noastră este una dintre puţinele ţări europene în care nu a avut loc niciun atentat terorist. În 2018 am întrerupt intrarea în România a aproximativ 6000 de persoane, mai bine de jumătate erau terorişi”, a spus generalul Voinescu.

Claudiu Năsui, deputat USR, a afirmat că sursa de finanţare nu există. „Există o problemă cu amenamentul care a fost votat ieri. Faptul că ieri face referire la o sursă de finanţare care nu există. Amendamentul trebuie eliminat. Aşa cum e acum, noi luăm bani de unde nu există. Nu putem să scădem 10 milione din 3”, a spus Năsui.

Varujan Vosganian, deputat ALDE, a declarat, în timpul dezbaterilor, că bugetul SRI este mare în comparaţie cu alte state.

„Aceasta este o discuţie extrem de delicată, nu ar trebui să invocăm lipsa de patritism. Faptul că facem această discuţie este rezultatul faptului că până acum nu am avut o astfel de discutie. Din 2014 şi pana acum, bugetul SRI s-ar fi dublat. Comparaţia cu alte ţări arat că SRI este raportat la numărul de locuitori destul de consistent în raport cu nrumărul de angajaţi şi finanţările altor servicii din Europa”, a spus Vosganian.

Liviu Dragnea a depus, în Parlament, mai multe propuneri pentru amendarea proiectului de buget de stat pentru anul 2019, prin care se diminuează bugetul SRI cu 295 de milioane de lei pentru a se suplimenta bugetul Ministerului Sănătăţii. De asemenea, liderul PSD propune diminuarea bugetului SPP.

„Se suplimentează bugetul Ministerului Sănătăţii la capitolul 66.01 –Sănătate-, titlul 20 –Bunuri şi servici- cu suma de 295.000 mii lei, credite bugetare şi credite de angajament, pentru următoarele programe de sănătate: Vitamina D, Panorama şi Teste merkeri tumorali. În mod corespunzător se modifică celelalte anexe la bugetul Ministerului Sănătăţii”, se arată în amendamentul depus de Liviu Dragnea, proiectului de buget de stat pentru anul 2019. Ca sursă de finanţare, Dragnea propune diminuarea bugetului SRI cu 295 de milioane de lei.

„Sursă de finanţare: Se diminuează bugetul SRI, Anexa 03/31, cu suma de 295.000 mii lei, credite bugetare şi credite de angajament, de la capitolul 61,01 –Ordine publică şi siguranţa naţională, titlul 10 –Cheltuieli de personal-”, se arată în motivarea amendamentului.

