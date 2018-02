Bugetul Primăriei Capitalei, aprobat azi."E o decizie corectă să dăm bani pentru Catedrala Neamului"

Proiectul de buget al Primăriei Generale a Capitalei pe anul 2018, dezbătut și votat în ședința de Consiliu de joi, propune alocarea a peste trei milioane de euro pentru lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului şi a peste 13 milioane de euro la diverse monumente şi statui, altele decât cele începute anul trecut.

Consilierii generali ai Capitalei s-au întrunit în şedinţă joi, de la ora 11,00, pe ordinea de zi figurând proiectul de buget al municipiului Bucureşti pentru 2018, reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti, precum şi preluarea unui teren din administrarea RATB în administrarea directă a CGMB în vederea realizării Spitalului Metropolitan.

"Vom dezbate si vom adopta bugetul pentru anul 2018, anul Centenar. Odată cu votul acestui buget vom demara și cele mai importante proiecte ale acestui an care se referă la dezvoltarea pe toate planurile a Capitalei. Pentru orice țară și pentru orice oraș, consider că sănătatea cetățenilor este cea mai importantă. De aceea, anul acesta am propus spre alocare o sumă record pentru sănătatea din Capitală și anume 111 milioane de euro, o sumă dublă sau chiar triplă față de anii precedenți. În luna martie a acestui an se va finaliza noua clădire a Spitaluui Clinic de Copii Doctor Victor Gomoiu, cel mai modern spital din România. În vechea clădire se va amenaja un Centru de Oncologie, cel mai modern din țară și lângă această clădire va fi amenajat un centru unde părinții copiilor bolnavi pot locui. Maternitatea Bucur, la initiațiva Fundației Colectiv, cu care noi am colaborat foarte bine, Primăria Capitalei va pune la dispoziție un teren generos pentru construcție. Spitalul va fi construit și prin donații, iar Spitalul Sfântul Ion va administra aceasta unitate.", a declarat Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei.

"Ca și proiecte prioritate, anul acesta vom demara constuirea Spitalului Metropolitan care va primi pacienți din București și județele limitrofe. Bucureștenii consideră că este nevoie în Capitală de un Spital Metropolitan care să cuprindă secțiile foarte aglomerate din actualele spitale din capitală și să se înființeze alte noi secții deficitare, cum ar fi secții de mari arși, ATI sau un centru de exelență în cardiologie", a declarat Gabriela Firea, în cadrul ședinței consiliului General.

"Este nedrept sau nedemn să se spună "nu dați bani la biserici fiindcă astfel tăiați de la sănătate". V-am demonstrat că nu tăiem, ci dăm mai mult. Catedrala Mântuirii nu este doar o biserică oarecare este ce vom lasă noi copiilor, nepoților noștri, în anul centenar. Trebuie să avem respect față de aceste valori spirituale, de identitate națională. Consider că a aloca 111 milioane de euro pentru sănătate și 3 milioane de euro pentru Catedrala Mântuirii Neamului este o decizie corectă, înțeleaptă", a declarat Gabriela Firea.

Tot în ședința de azi se votează şi utilizarea sumei de 560 de milioane de lei din excedentul bugetului local din anii precedenţi ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare din bugetul pe anul 2018.

Conform raportului de specialitate, veniturile totale pentru anul 2018 sunt prognozate la 5,7 miliarde lei, dintre care: venituri proprii în sumă de 4,4 miliarde lei (reprezentând 77,52%), subvenţii de la alte bugete (11,6%), sume primite de la Uniunea Europeană şi fond de coeziune (10,44%). Totalul cheltuielilor ar urma să fie de 6,2 miliarde lei, echilibrat prin venituri de 5,7 miliarde lei şi utilizarea excedentului din anii precedenţi în sumă de 560 milioane lei.

Gabriela Firea nu cedează: vrea Spitalul Metropolitan la doi pași de Voluntari

La primul punct al ordinii de zi a fost reintrodus proiectul de hotărâre, respins în şedinţa anterioară, în baza căruia terenul din şoseaua Pipera nr. 55 urmează să fie preluat din administrarea RATB în administrarea directă a CGMB în vederea realizării Spitalului Metropolitan.

De asemenea, consilierii municipali urmează să se pronunţe asupra unui alt proiect, conform căruia primarul general va fi împuternicit să demareze procedurile necesare pentru identificarea suprafeţelor de teren în vederea construirii a două spitale generaliste pe raza Sectorului 3 şi a Sectorului 6.

Un alt punct al ordinii de zi îl reprezintă reorganizarea RATB, prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acţiuni, ai cărei acţionari vor fi municipiul Bucureşti, prin CGMB, şi judeţul Ilfov, prin Consiliul Judeţean Ilfov. Denumirea societăţii pe acţiuni rezultată va fi Societatea de Transport Bucureşti STB SA.

Alte proiecte pe ordinea de zi

Conform unui alt proiect, 15 clădiri vor fi transmise de la Administraţia Fondului Imobiliar la Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în vederea executării lucrărilor de punere în siguranţă şi consolidare.

Consilierii se vor pronunţa şi asupra unui protocol de colaborare între municipiul Bucureşti, Asociaţia Colectiv GTG 3010 şi Spitalul Clinic de Urgenţă 'Sfântul Ioan', în vederea construirii unei maternităţi în curtea spitalului amintit. Alte trei proiecte de hotărâre prevăd: reabilitarea Maternităţii Bucur, consolidarea Pavilionului A din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale 'dr. Victor Babeş' şi realizarea unui bazin de recuperare prin hidrokinetoterapie la Spitalul de Boli Cronice 'Sf. Luca'.

Vor mai fi supuse votului studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 'Adoptarea cogenerării pentru centrala termică de zonă Casa Presei', prin care ar urma să se producă simultan energie electrică şi energie termică.

Totodată, 58 de intersecţii vor fi integrate în sistemul de management al traficului (BTMS), conform unui alt proiect de hotărâre. CGMB ar urma să aprobe şi indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea sistemului rutier şi realizarea reţelelor edilitare pe 68 de străzi.

Un alt proiect de pe ordinea de zi vizează înfiinţarea Centrului Cultural Lumina, serviciu public de interes local al municipiului Bucureşti, persoană juridică de interes public. Organigrama prevede 15 posturi, dintre care trei de conducere.

CGMB ar mai putea decide să solicite Guvernului transmiterea Mausoleului Memorialul Eroilor Neamului, inclusiv dotările aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.

Va fi supusă dezbaterii şi propunerea vizând amplasarea unui bust al Elisabetei Rizea în parcul Drumul Taberei. Conform altor trei proiecte: segmentul din şoseaua Virtuţii cuprins între Calea Crângaşi şi şoseaua Ciurel ar urma să primească denumirea de şoseaua Neagu Djuvara; Parcul Giuleşti ar urma să fie redenumit Parcul Marin Preda; Parcul Fabricii (Sector 6) ar putea deveni Parcul Tudor Vladimirescu.

Primăria Capitalei, despre bugetul pe 2018: Subvenţiile pentru RADET şi RATB nu scad

Primăria Capitalei cataloghează drept "falsă şi tendenţioasă" afirmaţia liberalului Cristian Buşoi, conform căreia proiectul de buget pentru acest an prevede scăderi ale subvenţiilor pentru RADET şi RATB, precizând că este vorba despre subvenţia pentru primele 9 luni ale anului.

"Precizăm că este vorba de o informaţie falsă, tendenţioasă, un tertip politic menit atât să inducă panică în rândul cititorilor, cât şi să prejudicieze imaginea Primăriei Capitalei şi a primarului general, pentru că, în realitate, aceste subvenţii nu scad, ci este vorba despre subvenţia pentru primele nouă luni ale anului", se arată într-un comunicat de presă al Primăriei Capitalei, remis marţi seară MEDIAFAX.

PMB reiterează ideea potrivit căreia bugetul pe anul 2018 al instituţiei reflectă priorităţile actualei administraţii, respectiv faptul că peste 100 de milioane de euro sunt alocate investiţiilor în sănătate, iar peste 231 milioane de euro domeniului infrastructură şi siguranţa rutieră.

"În ceea ce priveşte sumele alocate unor proiecte majore de infrastructură, cărora li s-au alocat sume mai mici, este vorba despre un alt subiect fals, prin care se doreşte inducerea în eroare a opiniei publice, mai ales că Municipalitatea a comunicat public, în repetate rânduri, că orice proiect nou se realizează în etape. De aceea nu se pot aloca de la început toate sumele necesare pentru realizarea unui obiectiv de investiţii, pentru că acest lucru înseamnă blocarea unor sume importante de bani. Proiectele se realizează etapizat, după studiile de fezabilitate urmând aprobarea în CGMB a indicatorilor tehnico-economici, licitaţiile şi în final semnarea contractelor de execuţie. În concluzie, 'sumele mici' la care se face referire sunt alocate de fapt pentru realizarea primei etape de realizare ale proiectelor, respectiv studiile de fezabilitate", potrivit sursei citate.

La afirmaţia potrivit căreia bugetul Capitalei ar fi "o fantezie, o promisiune fără cap şi coadă, care pleacă de niciunde şi nu duce Bucureştiul nicăieri", Primăria Capitalei precizează că luni s-a finalizat procedura de licitaţie pentru achiziţionarea a 400 de autobuze noi, reprezentând primul mare proiect din Planul de Mobilitate Urbană. De asemenea, alte măsuri vizate de municipalitate sunt: o nouă licitaţie pentru achiziţia a încă 400 de autobuze Euro 6, achiziţia a 100 de tramvaie, 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice şi 100 de autobuze cu gaz natural comprimat, construcţia de parcări de tip Park & Ride la intrările în oraş, dar şi demarcarea culoarelor dedicate pentru liniile de tramvai şi autobuz.

Referitor la termoficare, Primăria Capitalei transmite că actuala administraţie a elaborat Strategia de alimentare cu energie termică a consumatorilor din municipiul Bucureşti, iar pe parcursul anului 2017 a fost elaborat primul draft al Studiului de fezabilitate privind reabilitarea sistemului de alimentare cu energie termică în regim centralizat al Municipiului Bucureşti. Această documentaţie a fost dezbătută şi analizată atât la nivelul autorităţii de management POIM din cadrul MDRAP, cât şi de către experţii JASPERS ai Comisiei Europene.

"Având în vedere că sistemul de termoficare este format din 890 km de conducte de termoficare alcătuind circuitul primar, din care doar 174 km au fost reabilitaţi în ultimii 15 ani şi pentru că investiţiile finanţate prin POIM vor acoperi 200 km de conducte din reţeaua primară, reabilitarea/ modernizarea diferenţei de 716 km conducte de reţea primară va fi finanţată atât din surse de finanţare de tip împrumut acordat de instituţii financiare internaţionale (BEI, BERD, BM, etc.), cât şi din bugetul Consiliului General al Primăriei Municipiului Bucureşti", potrivit sursei citate.

Totodată, în ultima perioadă, conform informaţiilor transmise de operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică Primăriei Capitalei, procentul de avarii înregistrat a crescut constant, identificându-se 63,24 km conducte de reţea primară care trebuie reabilitate în regim de urgenţă.

"Ţinând cont de faptul că procedurile de accesare a fondurilor europene nerambursabile necesită un timp mai îndelungat, această porţiune de conducte de reţea primară se va reabilita printr-un program finanţat din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, lucrările urmând a fi realizate de Compania Municipală Energetică Bucureşti. În această situaţie termenele de derulare a procedurilor de achiziţii, până la încheierea contractului de lucrări, vor fi mult diminuate", mai arată PMB.