Bugetul cu cele 69 de amendamente admise, dezbătut în plenul Parlamentului

Eugen Teodorovici

Maratonul bugetului pe 2019 continuă la Parlament. Proiectul care decide cum se împart banii ţării în acest an se apropie cu paşi extrem de repezi de TESTUL FINAL, votul senatorilor şi deputaţilor de vineri.

Puterea vrea ca dezbaterea în plenul comun să se desfăşoare MIERCURI ȘI JOI, până târziu în noapte, urmând ca VINERI în jurul prânzului să se dea votul final.

Membrii Cabinetului Dăncilă nu par foarte interesaţi de buget. La şedinţa de miercuri din plen au ajuns doar ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici şi ministrul Muncii, Marius Budăi. Lideri Coaliţiei, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, preferă şi ei să stea în birouri şi nu la plen.

PNL şi USR au anunţat deja că NU vor vota proiectul de buget.

Birourile permanente reunite au stabilit că în şedinţa de miercuri au loc dezbaterile generale asupra proiectelor, iar joi vor fi dezbateri asupra articolelor şi anexelor. Votul final este programat vineri.

La dezbaterile generale, Guvernul a avut alocat 50 de minute, iar grupurile parlamentare au 78 de minute, fiind câte 10 secunde pentru fiecare parlamentar. Astfel, PSD are 35 de minute, PNL - 16 minute, USR - 7 minute, UDMR şi ALDE câte 5 minute, PMP - 2 minute, minorităţile naţionale - 3 minute, iar neafiliaţii - 5 minute.

Ministrul de Finanțe: Există voci care pun la îndoială creşterea economică prognozată pentru 2019

Există voci care pun la îndoială creşterea economică prognozată pentru 2019, care confundă viziunea economică cu literatura science-fiction, fără să ţină cont de factorii care contribuie la această creştere, a declarat, miercuri, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, în plenul reunit al Parlamentului.

"Există voci care pun la îndoială creşterea economică prognozată pentru anul 2019, care confundă viziunea economică cu literatura science-fiction, fără să ţină cont de factorii care contribuie la această creştere, de măsurile şi programele lansate de Guvern până în prezent pentru a susţine mediul de afaceri şi piaţa muncii. Acum este poate momentul să vă reamintim că şi anul 2018 a fost marcat de dezbateri largi legate de situaţia macroeconomică a României, date statistice interpretate incorect la propagandă negativă privind evoluţia anumitor parametri economici. Poate că de fapt enunţurile de tip: 'inflaţia va ajunge la 12%', 'cursul de schimb al euro va fi de 6 lei', 'România va intra în recesiune', 'criza loveşte România', sunt cele care ţin de sfera science- fiction, dacă nu ar reprezenta în realitate dovezi de rea credinţă, care au condus în ultimă instanţă la creşterea incertitudinii în rândul populaţiei şi al investitorilor şi care au generat creşterea costurilor de finanţare ale statului român", a precizat şeful de la Finanţe.

Câştigul salarial mediu net lunar este prognozat să se majoreze cu 14,9% şi include majorarea de la 1 ianuarie 2019 a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 2.080 lei şi la 2.350 de lei pentru personalul încadrat pe funcţii, pentru care se prevede nivelul de studii superioare cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare.

"Numărul mediu de salariaţi continuă trendul ascendent şi se va majora cu 3,4% în 2019, ajungând la peste 5,2 milioane de salariaţi. Inflaţia prognozată va fi de 2,8% în anul 2019", a prezentat ministrul Finanţelor, datele pe care a construit bugetul pe 2019.

Care este poziția UDMR pe buget

UDMR consideră că proiectul bugetului de stat pe 2019 este unul optimist şi, în funcţie de evoluţia dezbaterilor din plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, va decide cum va vota.



"Este un buget optimist, cu câteva domenii cu creşteri de alocare accentuate, o propunere mai bună decât proiectul de buget iniţial pus în dezbatere, dar al cărei succes depinde aproape exclusiv de atitudinea ministerelor de linie de a folosi eficient resurse alocate. În funcţie de dezbaterile din plenul Camerelor reunite, grupurile parlamentare UDMR vor decide asupra atitudinii de vot la votul final", a declarat, miercuri, liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila-Zoltan, la dezbaterile generale.



Potrivit acestuia, UDMR speră că 2019 este ultimul an în care Parlamentul este chemat să aprobe bugetul de stat în anul căruia îi este destinat. "Sigur, nu este un caz singular. Din păcate, în ultimii zece ani s-au mai întâmplat şi în anii 2010, 2013 şi 2017, dar ar fi bine să fie pentru ultima dată când ne prinde începutul anului cu dezbaterea bugetului de stat", a spus senatorul.



El a menţionat că UDMR a avut o atitudine activă în perioada anterioară a dezbaterii parlamentare. "Nu am negat şi nu negăm acest fapt - am avut dezbateri, întâlniri cu coaliţia de guvernământ şi Ministerul de Finanţe şi vom discuta oricând va exista interes din partea acestora pentru discuţii cu UDMR, indiferent de cine formează coaliţia de guvernământ. Scopul nostru a fost acela de a îmbunătăţi semnificativ proiectul de buget faţă de forma iniţială pusă în dezbatere de ministerul de resort. Împreună cu Guvernul şi Ministerul de Finanţe, în mare parte s-a reuşit acest lucru, evident că nu există buget perfect. Nicăieri în lume nu există resurse financiare suficiente pentru toate provocările existente, dar în mod cert acesta este un proiect mai bun decât cel iniţial. La fel de evident este că MFP şi instituţiile subordonate acestuia au responsabilitatea importantă de a reuşi ca partea de venituri estimată a bugetului să fie realizată", a susţinut Cseke Attila-Zoltan.

Raluca Turcan, PNL: Investiţiile sunt "amanetate"

Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a anunţat miercuri, la dezbaterile generale asupra proiectului legii bugetului de stat pe anul 2019, că liberalii vor vota împotrivă, considerând bugetul ''îndoielnic'' din punct de vedere constituţional.

"Acest buget poartă semnătura unui prim-ministru care a picat toate examenele importante ale educaţiei - admiterea la liceu, examenul de treapta a II-a, admiterea la facultate. Marele regres al societăţii româneşti este că o asemenea persoană a ajuns ulterior europarlamentar şi prim-ministru al României. (...) PSD este la guvernare, are preşedintele Camerei, şefii comisiilor parlamentare importante, îl are şi pe domnul Vâlcov, marele guru în bugete, finanţe şi cimitire şi cu toate aceste avantaje, nu a reuşit să alcătuiască un buget coerent şi care să fie dezbătut în condiţii de legalitate optime. Cu trei luni întârziere am obţinut un buget improvizat, mincinos şi rupt de marile interese ale României. Este îndoielnic din punct de vedere constituţional. Este un buget exact ca Viorica Vasilica Dăncilă - pică cu brio toate testele care ţin de priorităţile reale ale societăţii româneşti. (...) Este un buget al celor certaţi cu Codul penal şi mai binevoitor cu infractorii decât cu românii cinstiţi. Acest buget 'Dragnea şi Vâlcov' este cârpit, lăudat, contrazis şi amendat exact în stil de interlopi politici. Este bugetul vitamina D, în loc să fie un buget care să primească un tratament pentru bolile cronice instaurate de guvernarea PSD. Este un buget promovat prin manipulări grosolane şi dureroase. Puneţi cinic în balanţă cele patru milioane de copii ai României cu instituţiile esenţiale pentru siguranţa noastră, a tuturor. (...) Sunt multe motive pentru care PNL nu va vota acest buget", a spus Turcan.

Ea a mai susţinut că bugetul conţine falsuri, precum "PSD este bun şi dă copiilor mâncare din banii de la AEP, adică de la partidele politice, când de fapt acelaşi guvern PSD a mărit cota alocată partidelor politice, autor-impostor Liviu Dragnea".

"Niciodată construcţia, promovarea şi susţinerea unui proiect de buget nu au ajuns atât de jos. (...) Este un buget întemeiat pe jaf, cu preţul distrugerii sectoarelor care susţin din greu bugetul", a mai spus Turcan.

Liderul deputaţilor PNL a criticat şi OUG 114/2018.

"Ordonanţa ticăloşiei domnilor Dragnea şi Vâlcov spoliază şi demonizează firmele româneşti şi străine, companiile de stat, toată administraţia locală, bănci, fură pensiile private ale tinerei generaţii. Pe asta v-aţi întemeiat dumneavoastră bugetul pe anul 2019. Procedaţi precum Chavez-Maduro, care au adus o ţară cu bogăţii mari, Venezuela, în mari lipsuri şi faliment. Spre ca România să nu ajungă în faliment în guvernarea dumneavoastră", a afirmat Turcan.

Deputatul PNL a susţinut şi că bugetul conţine adevărate ameninţări la adresa securităţii naţionale.

"Ştiţi care sunt adevăratele ameninţări? Faptul că vă bateţi joc de sistemul de sănătate românesc, faptul că aţi respins cu brutalitate propunerile PNL de a îmbunătăţi infrastructura în sănătate. (...) Din opt spitale regionale, aţi ajuns la trei, nici măcar astea nu vor ajunge să fie construite şi degeaba aţi majorat salariile medicilor, dacă în continuare infrastructura este la pământ. Educaţia este o rană deschisă şi din nefericire este specialitatea PSD, din moment ce aţi adus-o din nou în fruntea acestui minister pe doamna Ecaterina Andronescu, care ştim foarte bine cum a reuşit să nenorocească câteva generaţii de copii şi de tineri", a spus Raluca Turcan.

Ea a mai afimat că prin proiectul de buget pe anul 2019 investiţiile sunt "amanetate".

Șeful PMP: Ați reușit să-i supărați pe toţi primarii, inclusiv pe cei de la PSD

Preşedintele Partidului Mişcarea Populară (PMP), Eugen Tomac, le-a transmis guvernanţilor, miercuri, la dezbaterile generale asupra bugetului pe 2019, că au reuşit să-i supere pe toţi primarii, inclusiv pe cei social-democraţi, din cauza ''tăierilor'' decise.

"Indiferent ce ar spune cei din arcul guvernamental, realitatea este una singură: aţi reuşit să vă puneţi toţi primarii în cap, inclusiv pe cei din PSD. I-am văzut pe scările Guvernului, sunt îngrijoraţi de tăierile pe care le-aţi făcut", a afirmat Tomac.

El a mai făcut referire la blocarea posturilor în administraţia publică şi la reducerea fondurilor alocate copiilor sau persoanelor cu dizabilităţi.

"Nu înţelegem de ce într-o perioadă în care puteam salva economia alocaţi doar 4,5% pentru investiţii, în condiţiile în care în plină criză aveam o alocaţie de 6,5% din PIB pentru investiţii. Deci, rugămintea noastră este să vă uitaţi cu grijă spre români şi să fiţi de acord cu propunerea pe care am făcut-o noi, de a tăia toate pensiile speciale, pentru că vă bateţi joc de pensionari. Avem 4,5 milioane de pensionari care iau o pensie sub 1.000 de lei. Dacă am tăia pensiile speciale, am avea bani şi pentru autostrăzi, am putea construi şi 1.000 de creşe (...) şi în mod sigur am avea resurse şi pentru ambulanţe şi inclusiv 'Autostrada Unirii'", a mai declarat Tomac.

Totodată, el i-a cerut ministrului Finanţelor să ofere o explicaţie pentru faptul că Guvernul nu a trimis proiectul de buget pentru 2019 în Parlament în luna octombrie a anului trecut, aşa cum prevede legea.

USR: Bugetul este o "fraudă"

USR nu va cauţiona proiectul de buget pe 2019 pentru că este ''o fraudă'', fiind bazat pe ''minciună'', a anunţat, miercuri, deputatul USR Claudiu Năsui la dezbaterile din plenul Parlamentului.

"Acest buget, stimaţi colegi, este o fraudă şi este o fraudă pentru că este bazat pe o minciună. Este bazat pe o minciună care e creşterea economică de 5,5%. Şi vreau să ţineţi minte această cifră de 5,5%, pentru că sunt sigur că vom vorbi de ea şi anul viitor. Anul trecut am vorbit de o altă cifră, de 6,1%, asta este cifra pe care dumneavoastră, la Guvern, prin Comisia de Prognoză aţi spus că o să o avem pentru anul 2018 şi aţi fundamentat un buget pe 6,1%. Ce se întâmpla de fapt anul trecut? Aceeaşi Comisie care ne promitea 6,1%, treptat, şi-a tot scăzut perspectiva de creştere la 5% şi apoi la 4,5% şi, în final, dacă ne uitam la INS, vedem 4,2%. Deci, avem o prognoză de creştere mult prea mare, mult prea irealist de mare, făcută parcă politic pentru a acomoda toate cheltuielile pe care dumneavoastră doriţi să le faceţi. În plus, ne mai spuneţi altă minciună, că cursul leu-euro va fi de 4,67 lei, când şi acum cursul BNR, dacă vă uitaţi la el, este la 4,74 şi cel mai tare lucru este că nici măcar dumneavoastră nu credeţi în indicatorii aceştia", a susţinut Năsui.

Potrivit acestuia, prin proiectul de buget au fost majorate cheltuielile.

"Aţi crescut mai toate cheltuielile, peste tot cheltuieli tot mai mari: dublăm, triplăm unele bugete. Cheltuim banii oamenilor pentru că, până la urmă, nu sunt banii noştri, suntem generoşi cu bani altora. Pensiile speciale din buget cresc de la 9,5 miliarde la 12 miliarde, banii pentru partide explodează, de asemenea, i-aţi mai scăzut puţin prin amendamente la presiunea publică (...), şi bine aţi făcut, dar tot nu este suficient, tot se dau mult prea mulţi bani la partid. (...) Banii pentru baronii locali sunt, de asemenea, pe creşteri. Şi ştiţi ce altceva mai creşte? Creşte Jandarmeria, creşte cu 6.300 de oameni, bugetul ei pentru muniţii şi armament de tip de război creşte cu 520% şi atunci ne întrebăm: de ce aţi crescut acest buget aşa de mult? Ajunge la peste două miliarde de lei. De ce se întâmplă lucrurile acestea? Şi aici este o întrebare legitimă: vă pregătiţi de război? Ştiţi dumneavoastră că se va întâmpla ceva ce noi nu ştim?", a spus deputatul USR.

Năsui a adăugat că actuala putere este, de fapt, într-un război politic şi arma este bugetul din acest an, iar ţinta - primarii.

"Ceea ce urmăriţi este subordonarea primarilor, baronilor locali, doriţi să le daţi mai mulţi bani, dar, ca de obicei, fiecare cadou este un măr otrăvit pentru că le daţi în cârcă mai multe cheltuieli decât pot duce şi de aceea au existat şi toate discuţiile cu ei. (...) Problema este victima colaterală pe care aţi ales-o, şi anume persoanele cu dizabilităţi şi asistenţii acestora, pentru că, dintre toate cheltuielile pe care le puteaţi muta la local, le-aţi ales pe acestea. (...) Asta este cea mai bună victimă pe care puteaţi să o găsiţi în toată România?", a mai spus Năsui.

Vor fi scăderi de bugete, potrivit deputatului USR, la DNA şi DIICOT, care se ocupă cu combaterea infracţionalităţii de nivel înalt şi cu combaterea corupţiei, adăugând că cel mai îngrijorător lucru este impactul asupra mediului privat şi asupra economiei private.

"Eu aş vrea o economie care să funcţioneze pentru români (...) şi tineretul care a părăsit deja această Românie să se întoarcă. Din păcate, acest buget nu este asta. Prin urmare, USR nu va cauţiona acest buget cu votul său", a conchis Năsui.

Comisiile de buget-finanţe au dat marţi noapte raport favorabil asupra proiectului legii bugetului de stat pe anul 2019, cu 21 de voturi "pentru" şi 11 "împotrivă".

Raportul comisiilor conţine 69 de amendamente admise la proiectul bugetului de stat şi peste 3.400 de amendamente respinse.