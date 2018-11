Buget 2019 - varianta PNL

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, a declarat, joi, la Parlament, că liberalii vor prezenta, în perioada următoare, o propunere de buget pentru anul 2019, prin care România să evite intrarea în recesiune sau în criză economică.

„În această situaţie la cum arată rectificarea bugetară propusă de PSD-ALDE, PNL va prezenta, în perioada următoare o propunere de buget pentru anul 2019 care să evite intrarea României în perioada de criză şi în recesiune, aşa cum mai multe analize independente au arătat în ultimele zile”, a anunţat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Danca, joi la Parlament.

De asemenea, senatorul liberal, Florin Cîţu, a subliniat că această propunere a fost luată în Biroul Executiv al PNL.

„ Este o decizie a Biroului executiv al PNL. Vom prezenta o variantă de buget care să respecte atât tratatul fiscal semnat de România, dar să şi pornească România. Acel buget pe 2019 va arăta un deficit mai mic atât pe cash, cât şi structural, dar şi vom aloca în jur de 5% bani pentru investiţii. Eu am propus, acum un an, un pact în care toate partidele să fie de acord să avem o sumă în buget doar pentru investiţii şi să ne ţinem de ea. PNL va veni cu această propunere din nou, pentru că fără investiţii România nu va merge mult înainte”, a declarat Florin Cîţu.

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a anunţat, miercuri seara, printr-un comunicat de presă, că a elaborat proiectul celei de a doua rectificări bugetare din acest an, cu încadrarea în ţinta de deficit bugetar de 2,97% din PIB.

„Rezultatele economice de până în prezent argumentează posibilitatea realizării unei valori nominale a produsului intern brut de 949,6 miliarde de lei, faţă de 907,9 miliarde de lei cât s-a estimat la fundamentarea bugetului iniţial pe acest an şi faţă de 945 miliarde de lei cât s-a estimat la elaborarea primei rectificări bugetare. Astfel, proiectul de rectificare bugetară are în vedere majorarea per sold a veniturilor bugetului general consolidat cu 228,9 milioane de lei, iar cheltuielile se majorează, per sold, cu suma de 365,6 milioane de lei”, au detaliat reprezentanţii Finanţelor, într-un comunicat de presă.