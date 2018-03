Bugatti Veyron, scos la vânzare. Dar e un mare FALS. Ce se ascunde, cu adevărat, sub caroserie

Acest Bugatti Veyron a fost de vanzare în SUA, însă proprietarul n-a reuşit să scape de el, întrucât toţi clienţii şi-au dat seama că e un mare fals. Omul cerea 125.000 de dolari pe bolid, a vrut să dea lovitura, dar nu i-a mers. Galeria Foto.

Nu a cumparat-o nimeni, dar ramane in continuare un studiu de caz extrem de interesant. Pentru ca ii este fidela originalului intr-o proportie covarsitoare, greselile fiind doar de detaliu: in timp ce farurile si adminisa copiaza versiunea standard, spoilerul fata imprumuta design-ul variante Super Sport, de exemplu.

Ce se ascunde cu adevărat sub caroserie? Un Pontiac GTO din anul 2005. Sub capota, in schimb, nici urma de 16 cilindri, 4 turbine si de la 1.001 cai putere in sus, informează 4tuning.ro. Partea tehnica este cea care tradeaza replica americana a modelului lansat pe piata la mijlocul decadei anterioare, oferta in cazul de fata ramanand neschimbata comparativ cu masina de la care s-a pornit: Pontiac GTO din anul 2005.

Cum arată acest Bugatti Veyron, care este un FALS, în Galeria Foto.