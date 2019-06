Budăi îi prezintă raportul lui Dăncilă în "cazul Sorina". "Cerem informații în SUA"

Marius Budai

Ministrul Muncii Marius Budăi s-a prezentat luni dimineață la sediul Guvernului, la solicitarea premierului Viorica Dăncilă, căreia îi prezintă un raport cu privire la cazul fetiței de 8 ani din Mehedinți "adoptate cu forța" de o familie de români stabiliți în SUA.

Marius Budăi spune că premierul i-a solicitat "toleranță zero" cu privire la cei care au greșit, dar nu se poate vorbi despre demiteri decât după ce se stabilește cine este vinovat/

"Să vedem dacă a greșit cineva. Nu putem vorbi despre demiteri decât după ce avem analiza. Ce ne interesează pe noi: vrem să ne asigurăm că Sorina beneficiază de cele mai bune tratamente", a declarat ministrul Muncii la sosirea la Palatul Victoria.

Potrivit lui Budăi, raportul prezentat premierului conține toate informațiile pe care le deține ministerul de la data deschiderii adopției până în prezent.

Ministrul Muncii a precizat că va trimite o solicitare în SUA

"Astăzi, dar și ieri specialiștii din cadrul direcției Protecția Copilului au ținut legătura cu familia adoptatoare, am fost informați despre parcursul medical, am solictat ca mâine un specialist din cadrul Asistenței sociale să vadă copilul și să ne asigurăm atât noi cât și opinia publica că Sorina este cât de cât OK.

Am spus că vom trimite și solicitare în SUA, avem această posibilitate, ca sa fie totul ca la carte.

Doamna premier mi-a solicitat toleranță zero la cei care au greșit, verificăm cu atenție, stabilim și abia în urma acestei evaluări o să vorbim de demiteri. Discutam doar dupa ce evaluam complet acest caz", a precizat Marius Budăi.

Ministrul a explicat în ce condiții poate fi revocată adopția: doar la solicitarea familiei adoptatoare, pe motiv că există incompatibilități, sau daca se dovedeste că îi aplică rele tratamente minorului.

Sorina, o fetiță de opt ani, a fost luată cu mascaţii vineri din casa în care a fost crescută de asistenta maternală din Baia de Aramă. Procuroarea acuzată că a bruscată-o pe fetiță este investigată de Inspecția Judiciară.

Fetița din Baia de Aramă a fost adoptată de o familie de români din America, după ce nicio familie din țară nu a dorit să o adopte, potrivit autorităților.

Și fosta asistentă maternală a dat de două ori declarație că nu dorește adopția, potrivit autorităților. Pe de altă parte, familia la care a crescut fetița până acum spune că i-a fost refuzată adopția.

Cazul a generat şi proteste. Oamenii sunt nemulţumiţi de felul în care au acţionat autorităţile.