Bucureştiul în ceaţă! Anunţ de ultimă oră al Poliţiei Rutiere

Poliţiştii de la Brigada Rutieră Bucureşti avertizează că riscul producerii de accidente este foarte ridicat din cauza ceţii dense ce va acoperi Capitala în noaptea de marţi spre miercuri.





"În condiţiile avertizărilor meteorologice cod galben emise de ANM pentru intervalul 6 martie ora 20:00 - 7 martie ora 02:00, ceaţa va determina scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m, însoţitî de burniţă. În aceste condiţii, poliţiştii Brigăzii Rutiere recomanda conducătorilor auto să circule cu prudenţă, să adapteze în permanenţă viteza la condiţiile meteo-rutiere, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frana in condiţii de siguranţă, să nu bruscheze comenzile autoturismului, să asigure o bună vizibilitate a parbrizului, lunetei, geamurilor laterale şi oglinzilor retrovizoare," se spune în comunicatul oficial.

Totodată, şoferii sunt sfătuiţi să nu oprească sau să staţioneze în locuri nepermise, pe traseele mijloacelor de transport în comun, pe trecerile pentru pietoni sau la colţurile intersecţiilor.

Şi pietonilor li se recomandă să circule doar pe trotuare, să traverseze doar prin locurile special amenajate şi la culoarea verde a semaforului, după ce s-au asigurat.

sursă foto: fb/Robert Negoiţă