Incident șocant în București. Șase mașini incendiate noaptea trecută în trei incendii

Șase mașini au fost făcute scrum în Capitală. Mai multe incendii au izbucnit noaptea trecută în trei parcări din București. Pompierii au fost chemați să intervină în mod succesiv, în decurs de mai puțin de o oră, pentru stingerea flăcărilor, relatează Realitatea TV. Anchetatorii susţin că ar putea fi vorba de incendii provocate intenţionat.

Primul a fost anuntat la 112 în jurul orei 23, unde au fost gasite trei autoturisme care ardeau cu flacara, iar cel de-al patrulea era doar afectat de caldura degajata.

În scurt timp au fost anuntate alte două incendii. În total, șase autoturisme au fost incendiate.

”În strada Galaction am avut 3 autoturisme care ardeau cu flacara, iar la cel de-al partrulea era doar afectat de caldura degajata. În strada Petru Rares, distrus in proportie semnificativa autoturismul si cel de-al doilea parcat era doar afectat in partea frontala. Iar in strada Nicolae Ionescu, cea mai grava situatie, doua autoturisme arse in proportie de 80, 90 la suta, ”În ultimii ani au mai fost astfel de situatii insa judecand dupa amploarea evenimentului, acesta pare cel mai important dintre situatiile la care exista suspiciunea de incendiu provocat”, a declarat Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU Bucureşti-Ilfov.