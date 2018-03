Bucureştean, suprins în timp ce făcea gesturi obscene, dezbrăcat, în preajma şcolilor

Un tânăr în vârstă de 26 de ani, din Bucureşti, i-a terorizat pe elevii din zona Titu, jud. Dâmboviţa, după ce, zile la rând, a fost suprins dezbrăcat în zona unităţilor de învăţământ.

Părinţii au spus că tânărul se atingea în zonele intime în faţa celor mici şi le oferea bani ca să meargă cu el acasă. Copiii le-au povestit speriaţi părinţilor cele intamplate, iar aceştia au anunţat Poliţia.



"Sincer, n-aş vrea să văd aşa ceva. Am fetiţă şi mi-e teamă să văd aşa ceva. Nu ştiu cum aş fi reacţionat dacă l-aş fi văzut. Nu vă pot spune ceva în momentul ăsta. Sper doar să nu mai vină pe aici", a povestit un tătic, pentru adevarul.ro.



Individul stătea în maşină în preajma şcolilor din Titu şi Braniştea şi încerca să îi ademenească pe elevi, fete sau băieţi.



Poliţia din Titu a fost anunţată despre acest caz, iar oamenii legii l-au prins pe individ. Tânărul a primit control judiciar pentru 60 de zile şi a fost trimis în Bucureşti, unde are domiciliul. Se pare că tânărul s-a manifestat astfel şi în Capitală, şi în judeţul Ilfov, dar nu a fost niciodată prins. Le-ar fi spus anchetatorilor că pe stradă se simte cu adevărat liber şi nu are nicio inhibiţie.