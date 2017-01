București, capitala poluării. Autoritățile nu fac nimic vizibil pentru îmbunătăţirea situaţiei

Bucureştiul ocupă locul doi în UE, după Sofia, în ceea ce priveşte poluarea. Asta arată un studiu Ecopolis, o organizaţie nonguvernamentală de mediu. Cu toate acestea, autorităţile nu au făcut nimic vizibil în ultimii ani. Nici măcar frica unor amenzi uriaşe de la Comisia Europeană nu a dus la măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei.

Dintre substanţele poluante din aerul din Capitală, cele mai periculoase pentru sănătatea populaţiei sunt pulberile în suspensie PM10.

"Sunt particule cu un praf foarte fin care intra usor in sistemul respirator si poate acutiza anumite boli cardiovasculare", explică GABRIEL CIUIU, şef monitorizare Agenţia Protecţia Mediului Bucureşti.

Dacă s-ar reduce poluarea la limitele impuse de Uniunea Europeană, peste 800 de adulţi şi aproximativ 230 de nou născuţi ar fi salvaţi, anual, potrivit unui studiu Ecopolis.

Cu toate acestea planul de calitate a aerului este încă din 2015 în proces de elaborare. Nu s-au făcut nici piste pentru biciclete sau benzi unice pentru RATB.

"Planul de calitatea aerului care este în curs de întocmire de catre PMB a preluat o parte din masuri pe care le aveam in programul de gestionare si este in curs de definitivare. În primul rand reducerea poluarii din traficul rutier, incurajarea pentru transportul in comun", spune GABRIEL CIUIU.

În plus, după dispariţia timbrului de mediu, România s-ar putea umple din nou de rable care vor polua și mai mult. Importatorii de automobile cred că românii vor fi încurajaţi să cumpere maşini second hand cu motoare mari şi mai poluante.

Anul trecut au fost importate 300.000 de maşini second-hand, în timp ce doar 115.000 de autoturisme noi au fost cumpărate din ţară. Chiar şi aşa, poluarea pare să fie cea mai mică grijă a autorităţilor noastre.

În Budapesta, autorităţile au luat recent măsuri extreme din cauza smogului. Au limitat accesul în oraş pentru maşinile cu clasa de poluare mai mică de euro patru. De ani de zile însă, în capitale europene cum ar fi Londra sau Paris, autorităţile au impus diverse restricţii rutiere pentru a păstra aerul mai curat.

Reprezentanţii Ministerului Mediului nu au răspuns până la această oră solicitării Realitatea TV privind măsurile luate până acum.