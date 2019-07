București, al 9-lea cel mai bogat oraș al Europei

Un studiu citat recent de cotidianul britanic Express plasează Bucureștiul pe locul 9 în Europa după PIB pe cap de locuitor.

Cotidianul britanic Express a publicat un studiu în care Bucureștiul se situează pe locul 9 în Europa după PIB pe cap de locuitor.

Primele 10 orașe europene sunt, conform studiului:

Luxemburg, Luxemburg

Groningen, Olanda

Ingolstadt, Germania

Düsseldorf, Germania

Bratislava, Slovacia

Paris, Franța

Heilbronn, Germania

München, Germania

București, România

Regensburg, Germania.

Articolul original este aici https://www.express.co.uk/…/europe-wealth-rich-city-richest…

Din păcate, asta nu se traduce, în cazul Bucureștiului, într-o calitate a vieții similară cu a orașelor cu o valoare comparativă a PIB-ului pe cap de locuitor, consideră deputatul Nicușor Dan.

”Bucureștiul este cel mai aglomerat oraș european, nu are o centură pe 4 benzi, nu are un sistem coerent de management al traficului, nu are un sistem eficient de parcări, are sistemul de încălzire centralizată în faliment, nu și-a actualizat planul urbanistic general de 20 de ani, nu are suficiente creșe și grădinițe, este printre cele mai poluate orașe din Europa. Singura concluzie este că a fost și este condus de o administrație catastrofală”, spune parlamentarul de București.