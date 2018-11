Bucureștenii, în pericol să rămână fără căldură! Angajații de la ELCEN, în grevă

Angajații de la Electrocentrale București intră în grevă, motivul invocat fiind salariile mizere.

"Stimati colegi, climatul de nesiguranta sociala indus de salarizarea mizera de care administratia nu a tinut cont cand a bugetat pe planul de reorganizare impreuna cu administratorul judiciar si astfel resursele banesti sunt declarate a fi insuficiente, conditiile de munca in instalatii periculoase, carpite si peticite, vechi si fara autorizari conform legii, deficitul de personal de exploatare si reparatii, lipsa uneltelor si sculelor, calitatea indoielnica a pieselor de schimb din instalatii si a echipamentului de protectie, nerecunoasterea faptului ca muncim in noxe si avem salariati care trebuiau declarati de ani de zile cu boli profesionale, igiena precara in vestiare si grupuri sociale, faptul ca suntem nevoiti sa achizitionam singuri materiale de curatenie, motorina, piese si alte materiale cand este necesar, munca pe mai multe posturi fara remunerare, angajarile din pix pe salarii mari pentru o parte a elitei TESA, faptul ca planul de reorganizare lasa la latitudinea unui tert ce oameni vor ramane angajati, toate actiunile de denigrare ale cerintelor in interesul salariatilor facute de SLI SEB de catre "consiliul director" al celorlalte sindicate afiliate la FST, care nu are printre obiective cresterile salariale sau orice alt interes al nostru deoarece sunt ocupati in a demonstra ca sunt o forta care doreste sa se negocieze contractul in defavoarea salariatilor si EXACT ca si pana acum, la ordinele administratiei, au dus la o stare de nervozitate si agitatie. Drept urmare, ca un semnal de alarma a faptului ca ne-am saturat sa fim calcati in picioare, salariati din cadrul celor patru CTE-uri afiseaza de astazi, pe termen nelimitat, banderole albe. Toate revendicarile salariatilor au fost permanent comunicate verbal si documentat, de ani de zile si totusi surubul presiunii sociale este strans la maximum. Refuzul acestor "sindicalisti directori" si al administratiei de a accepta ca SLI SEB doreste protectia in toate aspectele pentru toti salariatii si mai ales cresterea salariilor precum si lupta lor impotriva reprezentativitatii noastre ne pune in pericol pe toti si duce la escaladarea actiunilor. Constiinta acestor persoane este curata si impacata cu aceste planuri de a impiedica exprimarea vointei salariatilor?Știm că mulți salariați au fost manipulați și au trecut la sindicatele care timp de 10 ani nu au făcut absolut nimic pentru salariați cred că a venit timpul să ne unim și să ne cerem drepturile", se arată în protestul mișcării sindicale.