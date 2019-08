Bryan Adams vine la Cluj pe 11 noiembrie. Cât costă biletele!

Super starul canadian Bryan Adams vine la Cluj pe 11 noiembrie 2019, pentru a cânta pe BTarena, alături de public, atât hiturile sale de neuitat – “It’s Only Love”, “Summer of ’69”, “Run To You” sau “All for Love”, cât și cel mai nou single al său, scris în colaborare cu Ed Sheeran – “Shine a Light”.

Canadianul Bryan Adams, care a făcut senzaţie cu hituri ca "Please Forgive Me", "Have you Ever Really Loved a Woman" şi "Everything I Do", nu doar că şi-a păstrat intactă vocea inconfundabilă, răguşită şi masculină, dar va urca pe scena de la Cluj la doar 5 zile după ce va împlini 60 de ani!

De altfel, Bryan este în turneu pentru promovarea albumului “Shine a Light”, turneu care a început în 25 februarie 2019, susținând concerte în Statele Unite, America de Sud și Europa. Ultimul LP al artistului a fost "Get Up" din 2015, care a ajuns pe locul 2 în topurile britanice, pe locul întâi în Elveţia şi 99 în US Billboard 200.

Bryan Adams este, de asemenea, și compozitor, producător, chitarist, fotograf, filantrop și activist. Discul care i-a adus recunoașterea la nivel internațional a fost "Reckless", material ce a inclus hiturile "Run to You" și mega hitul "Summer of '69".

Piesele sale au apărut pe coloanele sonore ale unor filme celebre, precum "Robin Hood" ("Everything I Do I Do It For You"), "Don Juan" ("Have You Really Loved A Woman"), "The Mirror Has Two Faces" ("I Finnaly Found Someone" - duet cu Barbra Streisand), "Three Musketeers" (''All for Love'', împreună cu Rod Stewart

şi Sting). A avut 20 de hituri în US TOP 10, fiind și primul artist canadian prezent cu un L.P. în acest clasament.

În cei peste 40 de ani de carieră, Bryan Adams a vândut peste 75 de milioane de albume și are în palmares 15 nominalizări la Premiile Grammy și 3 nominalizări la Oscar. A primit Ordinul Canadei pentru contribuția adusă muzicii și pentru activitățile sale filantropice.

Până acum, Bryan a vizitat doar Capitala României, cu ocazia concertelor din 2000 și 2008, când 20.000 de oameni au venit să cânte alături de el.

Biletele vor fi puse în vânzare miercuri, 28 august, pe Eventim.ro, precum și în rețeaua magazinelor partenere – Vodafone, Telekom, Diverta, Cărturești, Carrefour și benzinăriile OMV.

Prețurile biletelor variază între 129 și 399 lei