Brigitte Sfăt rupe tăcerea despre datoriile de 300.000 de euro. Care este adevărul?

Brigitte Sfăt

Brigitte Sfăt a ținut să lămurească situația privind presupusa datorie de 300.000 de euro pe care ar avea și că urma să fie executată.

Brigitte Sfăt a scos un certificat fiscal pe care l-a făcut public chiar pe pagina ei de socializare!

"Pentru cei care au scris ca am datorii de 300.000€, am scos fiscal. Aceasta este firma despre care vorbeau gurile rele? Datoriile acestei firme sunt doar catre mine, deoarece eu am creditat firma 300.000€!", a scris Brigitte.