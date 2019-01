Brexit fără acord?! Ce se poate întâmpla acum

Respingerea de către parlamentul britanic a acordului de retragere din Uniunea Europeană, care a sporit temerile privind un Brexit dezordonat, a determinat mai multe state membre ale Uniunii Europene să-şi accelereze pregătirile pentru schimbările cauzate de retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din blocul comunitar la 29 martie, conform calendarului prevăzut.

Comisia Europeană, care printre altele presează statele membre să adopte propriile măsuri la nivel naţional, a publicat 88 de note sectoriale în vederea pregătirii UE pentru un scenariu de Brexit fără acord.



Executivul comunitar a prezentat la 19 decembrie aceste măsuri care vizează evitarea haosului pe 29 martie 2019 dacă până atunci nu este finalizat niciun acord privind o retragere ordonată a Regatului Unit din UE.







Măsurile respective se referă la drepturile cetăţenilor, cu o abordare ''generoasă'' cu condiţia reciprocităţii, şi la sectoarele cele mai expuse: pieţele financiare, traficul aerian, vămile şi piaţa emisiilor de CO2.



Executivul UE a anunţat după votul de marţi seară din parlamentul britanic că va trimite o echipă în capitalele 'Celor 27' pentru a-şi coordona activitatea cu cele ale statelor membre.



''Nimic nu este lăsat la voia întâmplării'', a dat asigurări un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.



Cea mai expusă este Republica Irlanda, ce are o frontieră terestră comună cu Regatul Unit. Dublinul a anunţat suplimentarea personalului vamal şi sanitar cu 1.000 de angajaţi, măsură considerată necesară în cazul retragerii Regatului Unit din UE, cu sau fără un acord.



În bugetul său pentru 2019, Irlanda a alocat 1,5 miliarde euro pentru amortizarea oricărei 'unde de şoc' legate de divorţul dintre britanici şi UE. În plus, în luna martie ar urma să fie adoptată de parlamentul irlandez o lege pentru a contracara consecinţele unui Brexit fără acord.



Aeroporturile şi porturile sunt vizate de măsuri speciale. Portul din Dublin a fost dotat cu locuri speciale pentru inspecţii şi au fost suplimentate parcările pentru camioane, iar personalul administrativ a fost suplimentat cu 144 de angajaţi.



Franţa a declanşat joi planul său referitor la un Brexit fără acord, plan pregătit din aprilie 2018, care include un set de măsuri legislative şi juridice. Este vorba în special de reglementarea statutului celor aproximativ 200.000 de britanici care trăiesc în Franţa, care vor avea la dispoziţie 12 luni pentru a-şi clarifica situaţia, ''cu condiţia reciprocităţii'' din partea Regatului Unit.



O altă măsură se referă la realizarea ''de urgenţă'' a infrastructurilor necesare pentru a asigura controalele la frontiere începând cu 29 martie.



Foarte expusă în cazul unui Brexit fără acord este şi Olanda, mai ales ca urmare a legăturilor comerciale prin intermediul celui mai mare port din Europa, Rotterdam. Haga a alocat deja o rezervă financiară de 100 de milioane de euro şi are în vedere recrutarea a 900 de noi angajaţi vamali.



Săptămâna trecută guvernul olandez a anunţat că cei aproximativ 45.000 de cetăţeni britanici şi familiile lor care trăiesc în Olanda îşi vor păstra dreptul de a trăi şi a munci inclusiv în cazul unui Brexit fără acord, beneficiind de o perioadă de 15 luni pentru a solicita un permis de şedere.



Guvernul de la Madrid a lansat un site(http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/Paginas/index.aspx) în vederea informării agenţilor economici, dar şi a cetăţenilor britanici stabiliţi în Spania şi a cetăţenilor spanioli care trăiesc pe teritoriul britanic.



Suedia îşi continuă pregătirile pentrru securizarea statutului celor 20.000-30.000 de britanici care trăiesc în ţara nordică şi pentru a sprijini companiile. Autorităţile suedeze au identificat patru sectoare sensibile - aprovizionarea cu medicamente, serviciile vamale, finanţe-bănci şi chestiuni sanitare şi fitosanitare.

