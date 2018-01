"Bravo, ai stil! All Stars". Concurentele își aruncă săgeți chiar înainte de începerea competiției

"Bravo, ai stil! All Stars" va începe cu fostele concurente din cele trei sezoane, astfel noua emisiune va aduce o competiție acerbă în rândul fetelor.

"Bravo, ai stil! All Stars" Denisa, finalista "Bravo, ai stil!" din sezonul 2 revine și este mai pregătită că oricând să câștige.



Deși competiția încă nu a început, concurentele au început să-și arunce săgeți.



Denisa a postat pe contul ei de Instagram un mesaj prin care lasă să se înțeleagă că în sezonul 2 nu prea a avut cu cine concura. Denisa adaugă că speră că în acest an să aibă parte de niște adversari de talia ei.





"Sper să nu alunec spre un combat cu mine însămi. Sezonul asta simt nevoia de adversari, în sezonul doi am cam "dat la perete"! Nu mă motivează "un atu", mă motivează susținerea telespectatorilor și aprecierea juriului profesionist", a scris Denisa.