Reacţie surprinzătoare a lui Florin Bratu când a auzit că Mutu ar putea deveni antrenor la Chiajna

Florin Bratu

FOTO: www.fcdinamo.ro

Manager general la FRF, Adrian Mutu, 39 ani, ar putea pleca foarte curând de la Casa Fotbalului, pentru a debuta în cariera de antrenor. "Briliantul" are varianta de a merge la Concordia Chiajna.

Florin Bratu (38 ani), antrenor la Dinamo, a lăsat de înţeles că acest pas abrupt al lui Mutu înseamnă arderea unor etape.

”Antrenor valoros nu știu dacă va fi, dar dacă-i place această meserie îi urez succes și vreau să-l vedem la treabă curând. Cât despre faptul că va începe direct din Liga 1, el știe cel mai bine.

Eu am vrut să încep de jos, nu am vrut să ard niște etape, așa că m-am dus la copii și juniori. A urmat o echipă de Liga 3 și am ajuns aici după patru ani de antrenorat. Dacă Mutu gândește așa... Poate se simte mult mai bazat, îi urez succes”, a spus Bratu la Digisport.