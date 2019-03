Box Office: "How to Train Your Dragon: The Hidden World", pe primul loc

Animaţia "How to Train Your Dragon: The Hidden World" s-a menţinut în fruntea box-office-ului nord-american pentru a două săptămână consecutiv, totalizând deja încasări de 100 de milioane de dolari, potrivit cifrelor provizorii publicate duminică de compania specializată Exhibitor Relations şi citate de AFP.

Filmul animat al studiourilor DreamWorks îi reuneşte pentru a treia şi ultima oară pe tânărul viking Hiccup şi pe dragonul său Toothless, care vor descoperi, în acest episod, o lume ascunsă.

După un prim sfârşit de săptămână în care a încasat 55,5 milioane de dolari, "How to Train Your Dragon: The Hidden World" a obţinut venituri de 30 de milioane de dolari în Statele Unite şi Canada între vineri şi duminică.



În zece zile de la lansare, filmul a avut încasări de 97,6 milioane de dolari în America de Nord, potrivit companiei Exhibitor Relations, şi de 375,4 milioane în întreaga lume, conform site-ului Box Office Mojo.

Sursa: agerpres.ro