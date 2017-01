Boris Johnson: Ceaușescu a fost primit de Regină. De ce nu l-ar primi și pe Trump?

Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a făcut referire la fostul dictator român Nicolae Ceaușescu pentru a justifica menținerea invitației adresate președintelui american Donald Trump de a efectua o vizită de stat în Marea Britanie, relatează The Independent, citat de Agerpres. O petiție, semnată de mai mult de 1,5 milioane de persoane, cerea luni anularea vizitei de stat a lui Donald Trump, prevăzută în 2017 în Regatul Unit, dar prim-ministra britanică Theresa May a refuzat să cedeze.

În timpul unei interpelări în Camera Comunelor, Johnson a afirmat luni că Trump este "un prieten și un partener" al Regatului Unit și că nu trebuie "demonizat" pentru că a restricționat accesul pe teritoriul american al cetățenilor din șapte state predominant musulmane.

Șeful diplomației britanice a spus despre președintele SUA că "latră, dar nu mușcă" și a insistat că nu există motive ca vizita de stat, care presupune și primirea de către regina Elisabeta a II-a și un dineu oficial, să nu aibă loc.

"Din câte știu, și Nicolae Ceaușescu sau (președintele Zimbabwe) Robert Mugabe au fost primiți de Majestatea Sa. Cred că cei mai mulți dintre membrii Camerei vor recunoaște că este datoria noastră să facem pregătirile necesare pentru a-l întâmpina pe prietenul și partenerul nostru, liderul celei mai vechi și importante democrații și cel mai bun aliat al nostru", le-a spus Boris Johnson membrilor Camerei Comunelor.

Parlamentarii britanici au adus în discuție și o serie de acuzații la adresa premierului Theresa May, despre care postul Channel 4 News a relatat că ar fi primit informații în avans de la Donald Trump cu privire la ordinul executiv prin care se interzice accesul în SUA al cetățenilor din Irak, Iran, Sudan, Libia, Siria, Somalia și Yemen.

Johnson a refuzat să răspundă la întrebările pe această temă, deși a fost chestionat de trei ori.

Refuzul, într-un prim moment, al șefei guvernului conservator de a critica decretul președintelui american Donald Trump privind imigrația a declanșat un torent de proteste.

Un comunicat al Downing Street a corectat lucrurile în noaptea de sâmbătă spre duminică. Dar, pentru mulți, răul era deja făcut, iar May a continuat să fie acuzată, chiar și în propria tabără, că a sacrificat drepturile omului în beneficiul "relației speciale" cu Washingtonul.

Totuși, May și-a menținut invitația adresată lui Trump de a vizita Marea Britanie. "Am trimis o invitație (...) acestă invitație este menținută", a declarat, la finalul zilei, May, într-o conferință de presă la Dublin.

În timp ce aceasta se afla în capitala irlandeză, zeci de mii de manifestanți, potrivit unei surse din poliție, s-au reunit în fața reședinței sale londoneze, cu scandări precum "Rușine Theresa May" și pancarte proclamând: "Nu rasismului, nu lui Trump".