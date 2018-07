Zi de reduceri la cărți. Prețuri cu 50% mai mici pe Elefant.ro

Unul dintre cele mai importante magazine online, Elefant.ro, oferă reduceri la cărți de până la 50%.

Dupa ce te-am pierdut. Jojo Moyes. Cum de a ajuns sa lucreze intr-un bar din aeroport si sa-si petreaca timpul urmarindu-i cu privirea pe cei care pleaca spre alte locuri? Sau de ce nu se simte inca acasa in apartamentul pe care il are deja de un an? Oare familia ei o va putea ierta pentru ce a facut cu optsprezece luni in urma? Si va reusi vreodata sa treaca peste iubirea vietii ei? Ceea ce Lou stie sigur e ca ceva trebuie sa se schimbe. Apoi, intr-o noapte, la usa ei bate cineva. Dar oare straina care ii apare in prag are raspunsurile pe care ea le cauta sau ii aduce doar alte intrebari? Daca inchide usa, viata ei va continua ca pana acum: simpla, ordonata, sigura. Daca o deschide, va risca totul. Insa Lou a facut candva o promisiune: sa traiasca. Si, daca vrea sa o respecte, va trebui sa deschida larg usa.

Ce ne spunem cand nu ne vorbim. Chris Simion. Un diagnostic fatal o determina sa o ia la fuga si sa se ascunda. Fara nicio explicatie. Isi abandoneaza iubitul, parintii, prietenii... tot. Pleaca din tara ca sa-si traiasca sfarsitul intr-o singuratate deplina, scriind mail-uri pe care nu le trimite niciodata. Dupa doi ani, isi reface analizele. Verdictul medical are efect de dinamita. Anuleaza toate asteptarile. E sanatoasa tun, fara urma de neoplasm, prin urmare, in viata. Dupa doi ani in care a dansat tango cu moartea, revine in povestea din care evadase, dar nu se mai identifica profund cu nimic. Acvariul cu lumea ei de demult, cu pesti-emotii, cu scoici-amintiri, cu ganduri-nisipuri, cu plante-vise, mediul ei vital de mai inainte, se dovedeste a fi acum ceva banal, deloc esential, foarte simplu de inlocuit. Singurul lucru cu care ramane dupa aceasta jupuire e sinele.

Mananca, roaga-te, iubeste. Elizabeth Gilbert. La 30 si ceva de ani, Liz Gilbert are tot ce-si poate dori o femeie ambitioasa. Si totusi e asaltata de indoieli, sufera de panica si insatisfactii. Urmeaza divortul, prabusirea in depresie, o relatie catastrofala… Asa ca Liz abandoneaza totul si pleaca in lume de una singura. In Italia, gusta „la dolce vita" si deliciile ei culinare, punand „cele mai fericite" 12 kilograme din viata. In India, afla intr-un ashram, prin asceza (trezire la 3 dimineata, meditatie si frecat de podele), ce este cautarea spirituala. In Indonezia, incearca sa-si reconcilieze trupul cu sufletul, sa descopere echilibrul care se cheama fericire si isi gaseste marea dragoste. Uneori, fericirea se afla la capatul lumii. Calatoresti ca sa ajungi la tine insati. Ca sa te descoperi.





Un veac de singuratate. Gabriel Garcia Marquez. Un veac de singuratate, capodopera care l-a propulsat pe Gabriel García Márquez pe orbita celebritatii internationale si i-a adus premiul Nobel (1982), este, in opinia unanima a criticii - dupa Don Quijote de la Mancha, nemuritoarea creatie a lui Cervantes -, cel mai frumos roman de expresie spaniola din toate timpurile, asa cum marturiseste si Pablo Neruda care il numeste „Don Quijote al timpului nostru". Istoria celor o suta de ani ai fabuloasei aventuri traite de cele sapte generatii ale familiei Buendía, cu fanteziile, obsesiile, tragediile, pasiunile, disperarile si sperantele lor, este de fapt istoria miticului Macondo, intemeiat de patriarhul José Arcadio Buendía, teritoriu prodigios, unde fantasticul, irealul, se insinueaza adesea in realitate, miraculosul convietuind firesc cu viata de zi cu zi. insa intregul demers narativ sugereaza ideea ca Macondo nu se margineste la o arie concreta, istoria sa fiind de fapt istoria existentei umane, caci, asa cum arata autorul, „mai curand decat un loc de pe lume, Macondo este o stare de spirit".

Siddhartha. Calatoria spre Soare-Rasare. Hermann Hesse. Profesiune de credinta individualista, respingere a fiecarei doctrine, blamare a lumii guvernate de bani si de putere, elogiu al vietii contemplative si al peisajului unei Indii recreate cu maiestrie, Siddhartha este, in esenta, un roman initiatic, devenit, de-a lungul timpului, text „sacru". Calatoria spre Soare-Rasare - o poveste despre redescoperirea naturii umane si refacerea drumului spiritual dupa efectele devastatoare ale celor doua razboaie mondiale, traite de autor.

Un baiat pe lista lui Schindler. Leon Leyson. Leon Leyson avea numai 10 ani cand nazistii au invadat Polonia, iar familia lui a fost fortata sa se mute intr-un ghetou din Cracovia. Cu un noroc incredibil, perseverenta si curaj, Leyson reuseste sa supravietuiasca sadismului nazistilor. In final, generozitatea si iscusinta unui barbat german numit Oskar Schindler au fost cele care i-au salvat viata lui Leon, ca si unor membri din familia lui, numele lor fiind adaugate pe lista muncitorilor evrei din fabrica acestuia - o lista ce a devenit faimoasa in toata lumea: Lista lui Schindler. Aceasta este singura carte de memorii publicata vreodata de un copil supravietuitor de pe Lista lui Schindler si ilustreaza perfect demnitatea autorului.

Romanovii 1613-1918. Simon Sebag Montefiore. Aceasta este istoria intima a douazeci de tari si tarine, unii atinsi de geniu, altii de nebunie, dar toti inspirati de credinta intr-o autocratie divina si animati de ambitie imperiala. Pasionanta cronica realizata de Montefiore dezvaluie lumea lor secreta, o lume a puterii neingradite si a edificarii fara scrupule a unui imperiu grandios, dar umbrita de intrigi de palat, rivalitati de familie, decadenta sexuala si extravaganta feroce, si populata de o intreaga distributie de aventurieri, curtezani, revolutionari si poeti, de la Ivan cel Groaznic la Tolstoi, si de la regina Victoria la Lenin.

Avocatul rebel. John Grisham. Sebastian Rudd este unul dintre cele mai colorate personaje zugravite vreodata de Grisham. El se ocupa de cazuri pe care orice avocat le-ar refuza: un tanar dependent de droguri, adept al unui cult satanic, un mafiot condamnat la moarte, un barbat arestat pentru ca a tras cu arma intr-o echipa SWAT care i-a navalit, din greseala, in casa. De ce incearca Rudd sa ii aparere pe acesti clienti care, aparent, nu au nicio sansa sa castige procesul? Pentru ca orice om are dreptul la un proces corect, crede Rudd, chiar daca asta presupune ca avocatul sa triseze pentru a obtine achitarea.

Cei care pleaca si cei ce raman. Elena Ferrante. In linistea cea mai deplina sau in mijlocul evenimentelor tumultuoase, atunci cand ne simtim in siguranta sau in pericol, cand suntem nevinovati sau imorali, suntem o multime formata din ceilalti. Iar aceasta multime e cu siguranta o binecuvantare pentru literatura. - Elena Ferrante.

Doamna de la Miezul Noptii (cartea intai a seriei Uneltiri intunecate). Cassandra Clare. Emma Carstairs este o razboinica, un vanator de umbre, cel mai bun din generatia sa. Ea traieste doar pentru a lupta. Umar la umar cu parabatai-ul ei, Julian Blackthorn, patruleaza pe strazile din Los Angeles, unde vampirii isi fac de cap pe Sunset Strip, iar spiritele naturale - cele mai puternice dintre creaturile supranaturale - sunt in pragul unui razboi deschis cu vanatorii de umbre. Cand incep sa apara trupurile unor oameni si elfi omorati la fel cum fusesera ucisi si parintii Emmei cand ea era copil, este creata o alianta nesigura.