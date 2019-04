4 aprilie - Gara de Nord, bombardată de americani!

Data de 4 aprilie 1944 rămâne una "neagră" în istoria Bucureştiului.

Astăzi se comemorează 75 de ani de la bomabardamentele americane asupra Bucureştiului, din vremea celui de-Al Doilea Război Mondial.

In jur de 500 de persoane, refugiati basarabeni asteptau repatrierea, in zona Garii de Nord, zona care a fost cea mai afectata. Au murit toti !. Mare parte dintre cei ucisi in acea zi au fost ingropati in cimitirul 4 aprilie ulterior desfiintat de comunisti si unit cu cimitirul Calvin din zona cartierului Giulesti. Atacul de la 4 aprilie a fost executat cu 313 bombardiere escortate de 119 avioane de vânătoare . Obiectivul misiunii a fost "the marshalling yards at Bucharest, Romania”, adică atacul asupra complexului de căi ferate Gara de Nord.

Cum arăta o parte din Bucureşti după bombardamente, în Galeria Foto.

Cu străzile pline de oameni, primele bombe au făcut multe victime. Mai mult decât atât, câteva bombe au căzut direct peste adăposturile atelierelor CFR, iar acestea, construite de mântuială, au cedat, ucigându-i pe toți cei dinăuntru, notează cei de la Timpul Bucureştiului.

Atacatorii au contabilizat ca obiective distruse 1.000 de vagoane, o gară, un depou de locomotive, un triaj, o uzină de producere a curentului, rezervoare de combustibil şi câteva clădiri industriale.

Evaluând greşit fotografiile bombardamentului, Ira Eaker – comandantul suprem al forțelor aeriene aliate din Mediterana – i-a mărturisit îngrozit lui Hap Arnold, comandantul suprem al forțelor aeriene ale SUA:„Atacul nostru a fost sângeros. Am ucis aproape 12.000 de oameni, 6.000 dintre ei fiind refugiați aflați în trenuri, iar ceilalți 6.000 fiind locuitori din jurul căilor ferate”.

Totalul oficial al bombardamentului a fost totuși de "doar” 2942 de morţi şi 2416 răniţi.

Sursa Foto: contul de Facebook Timpul Bucureştiului