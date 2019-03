Bomba sexy care a încins tot netul. A apărut goală, iar formele ei sunt parcă din altă galaxie

Femeia de 27 de ani a postat o imagine "fierbinte", într-un costum de baie considerat mult prea indecent de unii utilizatori. Această vestimentaţie a lăsat la vedere formele curbate ale modelului, din care ies în evidenţă şoldurile ce au stârnit imaginaţia bărbaţilor.

Cum arată această poză, în Galeria Foto.

"Eşti dizgraţioasă. Crezi că eşti sexy, dar n-ai dreptate. Ai mers prea departe", este doar unul dintre mesaje de la hateri.

Camille Kostek nu a ignorat astfel de aprecieri negative şi a ales să le răspundă.

"Am primit multe comentarii răutăcioase după ce am postat această imagine. Aceasta sunt eu şi nu ezit să mă arăt lumii. Am stat mult timp şi m-am gândit dacă să urc sau nu poza pe Instagram şi am realizat că n-am de ce să mă ascund", a scris femeia.