Bombă pentru PSD, Mihai Tudose, citat să dea declaraţii despre protestele din 10 august

Mihai Tudose

Fostul premier Mihai Tudose va fi audiat în dosarul violențelor de la protestul diasporei din 10 august, potrivit surselor judiciare citate de Realitatea TV. Deocamdată, nu se cunoaşte data exactă, pentru că Tudose nu a fost încă citat.

Potrivit surselor, procurorii s-ar fi autosesizat chiar în urma unor declaraţii făcute de Mihai Tudose, din care reiese faptul că ar cunoaşte detalii despre incidentele din 10 august.

„Cât am fost premier, m-a preocupat faptul că iese lumea în stradă și uneori am reușit să port un dialog cu protestarii, fiindcă nu-i poți ignora pe românii nemulțumiți. Eu am dialogat cu ei, înainte de a pleca de la Palatul Victoria, ce a urmat după, pe 10 august… E incalificabil să trimiți Jandarmeria să bată protestari. Este grav că s-a ajuns la așa ceva”, a declarat Mihai Tudose, pentru publicația Podul.ro.