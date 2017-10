BOMBĂ. O senatoare dezvăluie cum a fost hărțuită sexual

Campania internațională #Me Too, în care femeile sunt încurajate să dezvăluie situațiile limită prin care au trecut, prinde și în România Florina Presadă, senatoare USR, a dezvăluit, într-un mesaj publicat pe Facebook, că a fost supusă la diferite forme de hărțuire sexuală în contexte atât profesionale, cât și personale, de mai multe ori.

Senatoarea a povestește câteva astfel de întâmplări prin care a trecut și în același timp trage un semnal de alarmă a abuzurilor sexuale care au loc în România și de care românii „nu sunt conștienți" din cauza lipsei de educație în acest sens.

„Am fost supusă diferitelor forme de hărţuire sexuală în atâtea contexte, profesionale şi personale, și de atâtea ori, că am avut nevoie de terapie ca să înţeleg că nu era vina mea şi nici a ceea ce purtam sau spuneam, ca să pot începe să port fuste şi tocuri din nou.

În adolescenţă circulam des cu troleibuzul de la mine din cartier spre centru, unde era liceul meu, şi înapoi. Şi se mai întâmpla să nu am abonament sau tichet. Într-o seară am rămas singură în autobuz cu o echipa de cinci controlori. O dată ajuns troleibuzul la capăt, şoferul a închis toate uşile şi a plecat, cred fără să ştie ce se întâmpla, iar eu am rămas cu cei cinci care au început să mă caute de buletin şi bani prin toate buzunarele, începând cu buzunarele de la haină până la buzunarele de la spate de la pantaloni.

Altă dată a trebuit să iau interviu unui „artist” cunoscut, lucram în timpul liceului la Radio România Tineret. Acesta m-a invitat în atelierul lui într-o seară. După câteva minute, s-a apropiat de mine şi pur şi simplu m-a întins pe patul lui din atelier.

După facultate, am avut diverse slujbe în diferite firme. Într-o seară, rămasă singură cu unul dintre directori într-o astfel de firmă, acesta îmi cere să vin la el în birou, să îi pun un pahar de whiskey şi să încui uşa biroului după mine, că am nişte „ciorapi mişto”. Şi tot aşa. Şi tot aşa", a scris senatoarea pe Facebook.