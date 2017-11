Bombă la Dinamo! Ionuţ Negoiţă a anunţat că pleacă. Echipa rămâne fără patron!

Ionuţ Negoiţă, finanţatorul lui Dinamo, a intervenit la televiziunea Digisport, unde a anunţat că va părăsi clubul din Ştefan cel Mare. Omul de afaceri nu mai doreşte să investească la echipa pe care a preluat-o în 2013.

Suma pe care o pretinde Negoiţă este de 2 milioane de euro, cu menţiunea că viitorul patron al lui Dinamo va trebui să achite o sumă suplimentară de alte 2 milioane de euro fostului acţionar Nicolae Badea.

"Decizia mea de a mă retrage e ireversibilă. 100% aceasta e decizia mea, chiar dacă în trecut am mai cochetat cu ideea însă am revenit. Preţul e unul modic, doar ca să luăm licenţa am dat câteva milioane. Am decis cu sufletul când am venit, pentru că nu era altă soluţie.

Mai am să-i dau domnului Badea două milioane şi eu vreau încă două. Vreau să îi ofer posibilitatea celui care vine şansa să poată face performanţa. Eu doar în Săftica am investit un milion de euro. Cumperi un club care are Săftica, care are autocar şi zeci de maşini. Probabil doar partea materială valorează spre patru milioane", a spus Ionuţ Negoiţă.