BOMBĂ! Kevin Spacey a fost dat afară din ”House of Cards”

Netflix, producătorul serialului ”House of Cards” au decis concedierea starului Kevin Spacey, după ce acesta a fost implicat în mai multe scandaluri sexuale.

Potrivit The Independent, Netflix a anunțat că Spacey nu va mai face parte din ”House of Cards” și că a tăiat orice legătură contractuală cu actorul.



”Netflix a decis ca Spacey să nu mai facă parte din ”House of Cards””, arată compania într-un comunicat de presă.