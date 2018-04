Bolnavii de cancer, lăsaţi să moară: Un citostatic de bază folosit în chimioterapie este de negăsit

În ţara în care zilnic mor zeci de oameni din cauza cancerului, este din nou criză de medicamente oncologice. Mii de bolnavi nu își pot urma schemele de tratament, pentru că CISPLATIN, un citostatic de bază folosit în chimioterapie, este de negăsit de mai bine de o lună.

Bolnavii de cancer sunt lăsaţi să moară de politicienii din coaliţia de guvernare! După ce au promis că România va avea cel mai mic preţ la medicamente la nivel european, multe dintre acestea au dispărut de pe piaţă. Acum, mii de bolnavi de cancer nu își pot urma tratamentele pentru că un citostatic de bază este de negăsit de peste o lună.

"Nu este un medicament scump. A dispărut de pe piața românească din cauza politicii dezastruoase a prețului medicamentului la nivel de minister al Sănătății. Noi am atras atenția și am notificat dispariția acestui medicament și nu numai. Dar în continuare primim doar promisiuni. Promisiunile nu țin loc de medicament în schemele de tratament. O mutare populistă făcută în campanie de coaliţia la guvernare a promis că vom avea cel mai mic preţ european la medicamente. Dar nu au făcut o analiză de impact să vadă că nimeni nu vinde medicamente sub preţul de producţie", a spus Cezar Irimia, președintele Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, la RFI.