Cele mai ciudate boli psihice

Boli psihice: Manifestarile afectiunilor psihice sunt neplacute si ciudate.

Boli psihice: Nu toate afectiunile psihice devin periculoase pentru pacient sau pentru cei din jurul sau.

Simptomele specifice unor afectiuni psihice devin cu atat mai ciudate, cu cat par a crea o lume cu totul noua, cu reguli specifice, greu sau imposibil de schimbat. Conform Toptenz.net, in cadrul afectiunilor psihice exista tulburari de-a dreptul bizare.

Boli psihice: Tulburare bipolara de tip I

Forma clasica a tulburarii bipolare se manifesta prin pendularea pacientului intre doua stari de spirit principale: mania (fericirea sau furia) si depresia (vina, tristete). O singura faza poate tine de la cateva ore pana la o saptamana, cu cateva zile de tranzitie intre. Aceasta pendulare continua duce la manifestari precum oboseala, letargie, actiuni irationale etc.

Afectiunea este genetica si poate fi tinuta sub control prin medicatie si terapie. Uneori, pacientii cu tulburare bipolara sunt un pericol atat pentru ei, cat si pentru cei din jur.

Boli psihice: Tulburarea obsesiv-compulsiva

Persoanele afectate de aceasta maladie sunt subjugate de emotii puternice, ganduri, griji si temeri repetitive, de care se pot elibera doar prin repetarea anumitor actiuni, precum atingerea anumitor suprafete, scoaterea anumitor zgomote sau facand curatenie. Pacientii constientizeaza faptul ca temerile nu le sunt justificate, dar nivelul anxietatii creste prea mult daca nu respecta acele sarcini.

Psihiatrii nu au gasit sursa acestei tulburari, sustinand ca nici tratamentul nu actioneaza la fel asupra pacientilor. Desi nu sunt periculosi, pacientii cu tulburare obsesiv-compulsiva duc o viata dificila si ciudata pentru cei din jur.

Boli psihice: Sindromul Munchausen

Aceasta este o afectiune asemanatoare ipohondriei, cu diferenta ca pacientii sunt constienti ca sunt sanatosi, dar isi fac rau in mod intentionat sau se prefac bolnavi doar pentru a atrage atentia. Viziteaza spitale, prezinta medicamente drept dovada, inventeaza povesti elaborate despre boala lor si nu accepta tratament tocmai pentru faptul ca se complac in acea situatie, dorindu-si mereu sa atraga atentia.

Boli psihice: Tulburarea schizoafectiva

Tulburarea schizoafectiva reprezinta o combinatie intre schizofrenie si tulburarea bipolara. Pierderea contactului cu realitatea, halucinatiile, manii diverse, toate sunt manifestari ale acestei afectiuni mixte. Specialistii cred ca boala este genetica si poate fi controlata prin medicamente. Totusi, netrata, tulburarea schizoafectiva creste riscul de suicid.

Boli psihice: Tulburarea de depersonalizare

Persoanele care sufera de tulburare de depersonalizare au senzatia ca traiesc intr-un film sau vis si ca nu se afla de fapt in corpurile lor. Boala este cauzata de un eveniment traumatic si nu are tratament. Psihoterapia poate da rezultate in unele cazuri, dar poate esua in altele.

Boli psihice: Tricotilomania

Obsesia de a-ti smulge parul se numeste tricotilomanie. Pacientii se trag de parul de pe cap, corp, sprancene sau gene. Specialistii nu stiu care este cauza declansarii acestei afectiuni foarte rare. Si in acest caz, psihoterapia poate oferi rezultate in unele situatii, medicatia fiind si ea recomandata.

Boli psihice: Fobiile

Desi aparent o afectiune minora, fobiile afecteaza considerabil viata persoanei in cauza. Pacientii vor face lucruri neasteptate pentru a evita frici ridicole pentru ceilalti. Se pare ca fobiile isi au originile in evenimente traumatice din copilarie. Tocmai de aceea, psihoterapia si terapia prin hipnoza ofera rezultate foarte bune.

Boli psihice: Tulburarea de personalitate antisociala

Pacientii cu astfel de tulburare sunt extrem de periculosi pentru ca nu manifesta niciun pic de empatie, provocand rau fara a simti vinovatie. Deseori, aceste persoane ajung sa comita crime, cei mai multi dintre criminalii in serie din istorie fiind diagnosticati cu tulburare de personalitate antisociala.

Boli psihice: Tulburarea de identitate disociativa

O afectiune severa, intrucat pacientul isi imparte personalitatea in doua sau trei identitati diferite. Permanent, el va pendula intre acestea, durata fiind nedeterminata, de la cateva ore pana la cativa ani. Astfel, desi terapia prin hipnoza poate ajuta, pacientii nu se pot integra in societate si rareori pot tine sub control acest tip de tulburare.

Boli psihice: Schizofrenia

Schizofrenia nu este o afectiune psihica periculoasa, fiind tratata foarte bine prin medicatie. Pacientii pierd uneori contactul cu realitatea, avand emotii ciudate, paranoia, obsesii, credinte false despre corp, convingeri ciudate, halucinatii auditive si vizuale.

Schizofrenia are mai multe etape, uneori pacientii aflati sub tratament reusind sa duca o viata aparent normala. Totusi, atunci cand medicamentele sunt intrerupte chiar si o singura zi, boala revine intr-o forma mult mai agresiva.