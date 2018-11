De ce apar bolile psihice?

Bolile psihice, in general, sint tulburari ale creierului, organul cel mai important al corpului omenesc. Important de inteles este ca boala mintala este o boala ca oricare alta, ca de exemplu „afectiunile cardiovasculare sau reumatismul".

La fel ca pentru bolile organice si pentru bolile psihice exista tratamente care permit persoanelor afectate sa poata duce o viata cit mai aproape de normal. Totul este ca bolnavul sa urmeze tratamentul prescris de medic.

„Boala psihica" sau mintala este un termen utilizat pentru a desemna un grup de tulburari ce cauzeaza o severa disturbare in gindire, afectivitate si in relatiile sociale. Boala mintala poate afecta pe oricine, indiferent de virsta - copii, adolescenti, adulti, batrini-, si poate aparea in orice familie. Ea este diferita de intirzierea (retardarea) mintala", explica dr. Gabriel Crumpei, medic psihiatru in cadrul Policlinii nr. 1 Iasi.

Inteligenta normala

Retardarea mintala, adauga acesta, inseamna prezenta unei capacitati intelectuale reduse, manifestate in special in posibilitatile diminuate de invatare ale persoanei, aparuta inca de la nastere.

In plus, retardarea mintala este legata numai de afectiuni cognitive. Persoanele care prezinta boli mintale sint - in mod obisnuit- normale ca inteligenta, desi in unele cazuri, din cauza bolii, nu functioneaza la nivelul performantelor optime.

Cauzele bolilor mintale nu sint inca pe deplin cunoscute, mai multi factori jucind aici un rol. Acesti factori includ deteriorarea functionarii creierului, influente genetice, precum si un nivel ridicat al stresului, nerezolvat printr-un nivel acceptabil de satisfactie in viata.

Mostenire genetica sau influenta mediului?

Mostenirea ereditara, genetica a bolii psihice nu a fost demonstrata cu certitudine. Ceea ce s-a demonstrat totusi este tendinta ca in anumite familii, sa apara (mai mult ca in alte familii) acest tip de boala.

Un alt factor luat in discutie este functionarea biochimica. „Se pare ca dezechilibrul in functionarea biochimica a creierului este raspunzator de anumite imbolnaviri psihice - de exemplu depresia", spune dr. Crumpei.

Si mediul poate influenta aparitia acestor boli. „O viata de familie lipsita de armonie, stresul si conflictele profesionale si sociale, conflictele interpersonale, pierderea cuiva drag pot provoca si/sau favoriza aparitia bolii psihice", subliniaza dr. Crumpei.

Oricine este expus

Oricine si in orice moment al vietii poate sa se imbolnaveasca psihic.

La persoanele in virsta astfel de afectiuni apar din cauza unor probleme somatice, a pensionarii, scaderii veniturilor, singuratatii, a pierderii stimei fata de sine, a decesului unor persoane foarte dragi. „La adulti de virsta activa bolile psihice apar din cauza conflictului dintre aspiratii si realitati, a faptului ca, ajunsi mari, copiii parasesc caminul, etc. La adultii tineri problemele apar din cauza responsabilitatilor intense legate de profesie si familie, a dorintei de realizare", explica dr. Gabriel Crumpei.

Nici adolescentii nu sint „feriti" de astfel de probleme. Motivele bolilor mnintale la adolescenti sint stresul social si schimbarile corporale rapide prin care trec. „In cazul copiilor, bolile psihice apar in cea mai mare masura din cauza conflictelor de familie, chiar daca acestea implica numai adultii. „Milioane de copii sufera de afectiuni depresive, anxioase etc., necesitind un tratament de specialitate prompt. Parintii insa evita sa se adreseze unui specialist, acceptind cu greutate ideea ca odrasla lor ar putea suferi de o boala mintala", subliniaza dr. Crumpei.

Mai trebuie spus ca existenta unei boli mintale nu inseamna ca esti „nebun". „Aceastaa idee nu este adevarata. O boala psihica inseamna pur si simplu o boala ca oricare alta. Utilizind etichetari crude precum cea de „nebun" sau „psihopat" nu faci altceva decit sa descurajezi persoana in a cere ajutor si sa produci durere acesteia. Boala psihica este un fapt real, foarte obisnuit, dar care este devastatoare daca nu este tratata cum trebuie", puncteaza dr. Crumpei. Dar, mare atentie: suferinzii de boli psihice nu se pot trata singuri, prin propria lor vointa.

Asa dupa cum boala psihica nu e cauzata de „slabiciuni" personale, ea nu poate fi tratata nici prin vointa si „puterea" proprie. Ea se poate trata numai cu un tratament corect, administrat de specialist.

Pentru unii, boala poate fi o conditie insotitoare a vietii, asa cum este diabetul. Dar, ca si in diabet, un tratament adecvat face posibila o viata normala, plina de impliniri.

Medicatia: foarte importanta

Medicatia joaca un rol important in tratamentul bolilor psihice, reducind marcat simptomele bolii la majoritatea oamenilor. „Invatind despre sanatate si boala in comunitate, este important sa incepem prin intelegerea corecta a unor concepte; sa invatam sa diferentiem realitatile bolii psihice de „miturile" (ideile preconcepute) despre ea; sa realizam ca neintelegerea sau intelegerea gresita a bolii psihice inseamna teama, rusine si izolare pentru persoana suferinda si familia ei; sa acceptam faptul ca boala psihica, ca oricare alta boala obisnuita, este tratabila; constientizind toate acestea, putem juca un rol important in risipirea „miturilor" create in jurul bolii psihice, mituri ce conduc la probleme personale, sociale si profesionale uneori insurmontabile pentru persoana suferinda", atentioneaza dr. Crumpei.

Bolile psihice afecteaza milioane de oameni. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor stiu putin despre ele. Persoanele cu boli psihice au nevoie de intelegerea si ajutorul celor din jur, exact cum au nevoie de ele persoanele suferinde de orice alta boala. „Apoi foarte multI oameni nu stiu ca bolile psihice sint tratabile. Ajutate de un tratament adecvat, multe persoane cu boli psihice duc o viata productiva normala", spune dr. Crumpei.