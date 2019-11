Bogdan Vintilă a explicat rolul lui Alexandru Tudor la FCSB. „Are discuții cu jucătorii”

Alexandru Tudor este omul de încredere al lui Gigi Becali la FCSB, mai ales după plecarea lui Mihai Stoica, apoi a lui Narcis Răducan. Antrenorul ‘roș-albaștrilor’, Bogdan Vintilă, a explicat care este rolul fostului arbitru în cadrul echipei, scrie realitateasportiva.net.

În această vară, Gigi Becali l-a adus pe Alexandru Tudor la FCSB pentru a fi „un fel de supervizor în tot clubul”.

„Alexandru Tudor este parte din club, e un prieten bun. Domnul Tudor este un om normal, simplu, care poate că nu este înțeles de multă lume. Din punctul meu de vedere, domnul Tudor face parte din staff. Am considerat eu că este bun și un fost arbitru care să educe jucătorii în timpul antrenamentului, în spiritul fair-play-ului… cum să facem să nu mai luăm cartonașe, pentru că am luat foarte multe cartonașe. Dânsul îi ajută foarte mult, are discuții cu jucătorii„, a spus Bogdan Vintilă la conferința de presă.

