Rareș Bogdan: ”Ne vor la pușcărie pentru că le-am spus adevărul despre finanțele României”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a reacționat după ce PSD a anunțat că va face plângere penală pe numele său și al lui Florin Cîțu

Europarlamentarul PNL - Rareș Bogdan a intervenit, marți, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, de la B1TV.

Fostul jurnalist a comentat intenția celor de la PSD, care au anunțat că vor face plângere penală pe numele său și al lui Florin Cîțu după ce aceștia i-au acuzat pe social-democrați că au măsluit cifrele rectificării bugetare.

”Domnul Cîțu a prezentat un adevăr fantastic despre această guvernare. După ce eu am venit și am susținut cu date în plus dezvăluirea uimitoare a lui Florin Cîțu, ce s-au gândit ei pentru că nu le place adevărul?

Au zis «facem plângere penală împotriva lui Florin Cîțu și Rareș Bogdan, îi vrem la pușcărie pentru că ne-au spus adevărul despre finanțele României, au zis că aducem atingere siguranței naționale.

Oamenii sunt pe altă planetă. Eu am crezut că 26 mai este un moment din care au învățat ceva, că au înțeles lecția istoriei. Nu au înțeles absolut nimic. Nici scorul din sondaje de 15% nu-i sperie. Nimic nu-i sperie.

Ca să poți să înțelegi lucruri trebuie să mergi la școală, să citești cărți. Eu îi bănui pe ăștia din Guvern că nu știu să scrie majoritatea dintre ei. (...) Ăștia n-au făcut carte pentru că dacă mergeau la școală cum trebuie nu puteau să gândească în felul ăsta”, a spus Rareș Bogdan.